Мимо дома проходили танки, – Мирошниченко рассказал, как убегал с детьми под обстрелами

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко вслед за звездами записал видеообращение к россиянам. Он рассказал, как убегал от обстрелов и признался в истинной ситуации в Украине.

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко вслед за звездами заговорил по-русски и обратился к жителям страны-агрессора. Он рассказал, что то, что в России называют так называемой "военной операцией" – настоящая война против Украины.

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Тимур Мирошниченко о ситуации в Украине

Телеведущий подчеркнул, что в результате российской агрессии погибает мирное население и дети.

Каждый день на территории Украины, в самых больших и самых маленьких городах нашей страны разрываются крылатые баллистические ракеты, бомбы, грады, ваши солдаты на танках и БТР заходят в нашу страну и они не разбираются, куда стрелять, они стреляют повсюду,

– рассказал Тимур Мирошниченко.

"Каждый день гибнут дети, гибнет мирное население. Вы говорили, что мирное население страдать не будет, но каждый день мои друзья пишут мне, что они остались без дома, что сгорела их квартира и они благодарят Бога, что остались живы", добавила жена. Мирошниченко Инна.

Как Тимур Мирошниченко бежал с семьей

Ведущий воспитывает двоих детей. Вместе с ними и женой он бежал из Киева под обстрелами.

Мы бежали со своей семьей, схватив детей, прямо под обстрелами. Несмотря возле дома, проходили танки, в нашем дворе была перестрелка, мы бежали просто прикрывав детей от всего этого, в чем были. Мы беженцы в своей стране. Мы не знаем, что будет завтра,

– высказалась жена Тимура.

"Мы будем отстаивать свою землю до последнего. И каждый, кто попытается разрушить наш дом – погибнет. Мы сделаем для этого абсолютно все. Это могут быть ваши близкие, давайте этого не допустим", – подытожила Инна, обратившись к россиянам.

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