Мика Ньютон впервые за 9 лет выпустила песню об Украине: она ее пела на Грэмми

Украинская артистка Мика Ньютон представила новую композицию под названием "Вільні", которую исполняла на музыкальной церемонии Грэмми 4 апреля 2022 года. Автором слов выступил американский исполнитель Джон Ледженд.

В пресс-службе артистки сообщили, что это первая песня и видео Мики Ньютон за последние 9 лет. Впервые она могла спеть "Вільні" на Грэмми – именно тогда на церемонии впервые звучал украинский язык.

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Оригинальная версия песни "Вільні" написана John Legend, и для меня была большая честь спеть ее на Грэмми. Энергия на сцене была невероятная, и я очень благодарна Джону и продюсерам, что они привлекли внимание к Украине. Вся Арена аплодировала нам, стоя несколько минут. Чувствовалась большая поддержка!

– делится Мика Ньютон.

Певица, проживающая в последнее время в США, рассказала, что эта коллаборация прошла в последнюю минуту. На нее вышла компания, которая искала украинскую певицу для держащегося в секрете проекта. Она отправила свой материал и так ее пригласили на студию. Над украинской версией песни она работала всего полдня, с переводом текста ей помогли подруги Ника Коверина и Марина Скоморохова.



Мика Ньютон пела на Грэмми-2022 / Фото прессслужбы

"Мы делали все для того, чтобы текст был максимально приближен к английскому тексту Джона. На студии, когда я записывала "Вільні", была просто магия. Это был один из лучших моментов моей жизни. Не каждый день приходится работать с такими людьми, как Harvey Mason Jr.. Он работал с известными мировыми певцами: Aretha Franklin, Michael Jackson, Justin Timberlake, Britney Spears. Саунд продюсеры, не понимая украинский язык, почувствовали каждое слово и смогли передать при своде песни. Для меня честь, что я смогла ее спеть по-украински и теперь презентую сингл "Вільні", – рассказала о новой работе Мика Ньютон.

Мика Ньютон – Вільні: смотреть видео онлайн

Автором видео стал украинец из города Сарны – 18-летний Богдан Крушельницкий, который учится на факультете кинофотовидеодел. Там звезда и парень показали кадры из жизни Украины до 24 февраля и после. Видеоролик Богдан монтировал в бомбоубежище, говорил, что работа над видео отвлекала его от реальности и звуков сирен снаружи.