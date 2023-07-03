Рок-легенда Мик Джаггер обручился с любимой, которая младше его на 43 года

Лидер культовой группы The Rolling Stones Мик Джаггер обручился с избранницей. Рок-звезда находится в отношениях с Мелани Хэмрик с 2014 года.

79-летний музыкант Мик Джаггер планирует свадьбу с молодой любимой. Друзья пары сообщили о том, что они планируют свадьбу.

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Мик Джаггер сделал предложение любимой

Лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер обручился с 36-летней любимой Мелани Хэмрик. Она работает балериной, поэтому поделилась с коллегами радостной новостью.

Мелани была в Американском театре балета и рассказывала друзьям, что обручена с Миком. Она четко дала понять, что ее кольцо – для помолвки, и теперь она его невеста. Ее семья также знает, что они обручены, и в восторге от этого,

– пишут инсайдеры.



Мик Джаггер и Мелани с сыном / Фото из инстаграма Мелани Хэмрик

Что известно об отношениях Джаггера и Хэмрик

Рок-легенда и балерина познакомились в 2014 году – с тех пор они вместе. Пара воспитывает 6-летнего сына Деверо – он восьмой сын для Мика Джаггера.

Этот брак будет вторым официальным для музыканта. Впервые Мик Джаггер женился на Бьянке Джаггер в 1971 году, они расстались через 7 лет. Артист обручился второй раз с моделью Джерри Холл, но их брак был неофициальным и аннулированным впоследствии.