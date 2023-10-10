После массированной атаки ХАМАС на Израиль модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер опубликовала инстаграм-сториз в поддержку израильтян.

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Кайли Дженнер удалила публикацию через некоторое время, вероятно, из-за волны сообщений с критикой. Но скриншот до сих пор гуляет по интернету.



Кайли поддержала Израиль, но удалила пост / Фото с инстаграм-сториз

Мия Халифа поддержала Палестину

В ответ на публикацию Кайли Дженнер Мия Халифа изложила саркастический пост в соцсети X (ранее известной как твиттер). Она предложила журналисту, что будет беседовать со звездой, спросить у нее о ситуации на Ближнем Востоке и не отводить глаз, пока та не скажет хоть одно предложение.

Если существует настоящая журналистика, следующий человек, который будет говорить с Кайли Дженнер, должен спросить ее мнение о геополитической напряженности на Ближнем Востоке и не нарушить зрительный контакт, пока он не сможет связать одно последовательное предложение. Ведь она так сильно хочет высказать свою позицию перед своими 400 миллионами подписчиков,

– написала Халифа.



Скриншот из соцсети X

Мия Халифа активно поддерживает Палестину и боевиков ХАМАС в своих соцсетях.

"Я просто хочу убедиться, что есть кадры в формате 4k, на которых мои люди рушат стены тюрьмы, чтобы у нас были качественные материалы для исторических книг", – писала звезда интернета.

Заметим, что из-за подобных публикаций журнал Playboy прекратил сотрудничество с Мией Халифой.

Кто такая Мия Халифа

Мия Халифа (также известная как Мия Каллиста) – американская звезда ливанского происхождения. Она родилась в Бейруте (Ливан) в семье католиков, в начале 2000-х ее семья уехала в США.

Халифа наиболее известна из-за короткой карьеры порноактрисы, которая длилась 3 месяца в 2014 году. Имя актрисы было на первом месте на порнографических сайтах и в топе среди поисковых запросов. Ее деятельность вызвала критику у ливанского общества, от девушки тоже отказались родители. Особенно Мию критиковали из-за видео, где она снимается в хиджабе.

Поддержка Халифой Палестины и боевиков воспринимается неоднозначно, хотя сторонники террористов благодарят Мию. В то же время знаменитость в комментариях критикуют из-за расхваливания убийства и посылают ее в сектор Газа, напоминая о том, что ее деятельность, мягко говоря, мусульмане не будут воспринимать с уважением.



Мия Халифа / Фото с ее инстаграма