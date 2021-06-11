Михаил Заливако рассказал, как стал героем 11 сезона "Холостяка"

Харьковский бизнесмен Михаил Заливако признался, когда ему предложили стать главным героем "Холостяка", он сперва подумал, что это розыгрыш. Однако потом понял, что все серьезно. Переговоры о его участии в проекте шли в течение 3-4 месяцев. Михаил отметил, что согласился лишь при одном условии – если все по-настоящему.

Михаил рассказал, что получил большое сообщение от редактора СТБ в фейсбуке. Для него это было неожиданностью, поэтому долго не мог поверить, что это правда.

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Михаил Заливако о приглашении на "Холостяк"

"Долгое время я общался с редакторшей в шутку. Позже уже зашел на ее страницу и увидел, что это действительно сотрудница СТБ. Думал, что это розыгрыш еще и потому, что в друзьях на фейсбуке у этой редакторши была девушка, которая была участницей 4 сезона "Холостяка". Она из Харькова, я ее знаю. Я подумал: "Неужели она тоже там будет?", – поделился Заливако.

Михаил добавил, что переговоры шли примерно 3-4 месяца. Сперва ему объяснили, что проект – это правда. Тогда стало интересно, как это все работает.

Меня спрашивали, чем я занимаюсь, холостяк ли я. К тому времени я уже не был в отношениях. Признался, что интересно принять участие в таком проекте, но лишь в том случае, если там все по-настоящему,

– поделился мужчина.

Михаил сразу сказал создателям "Холостяка", знает, что такое телевидение, и если они захотят, чтобы он говорил то, что ему скажут, то на такое никогда не согласится.

Критерии, по которым выбирают "Холостяка"

Михаил признался, у него не было цели попасть на проект. Были участницы, которые по нескольку раз заполняли анкету. Для него же это что-то совершенно новое. Также Заливако назвал главные критерии, которые, по его мнению, влияют на выбор главного героя.

Умение разговаривать и хороший вид. Зритель всегда обращает внимание на картинку. Мы зацепляемся за то, как человек разговаривает, за внешний вид, чувство юмора,

– рассказал Михаил.

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