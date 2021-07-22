Михаил Заливако раскрыл секрет успешных отношений: новые миловидные фото с Анной Богдан

Герой "Холостяка-11" Михаил Заливако в финале шоу выбрал Анну Богдан, с которой встречается до сих пор. Он рассказал, что чувствует себя комфортно в отношениях, ведь там есть "свобода и воздух".

Перед шоу "Холостяк-11" Михаил Заливако несколько раз имел романтические отношения, которые заканчивались расставанием. Теперь он встречается с Анной Богдан, победительницей проекта. Эти отношения мужчина считает успешными.

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Михаил Заливако рассказал об успешных отношениях

"Холостяк" рассказал, что в предыдущих отношениях он постоянно был со своей второй половинкой. Мужчина якобы исчезал для друзей, ведь встречался только с любимой.

Я всегда знал, что такое есть и может быть, когда в отношениях есть свобода и воздух. Когда занимаешься чем-то отдельным от нее / него и тебе не прилетает ничего из-за спины. Уверен на миллион процентов, вам надо делать что-то отдельно. Прямо must have,

– поделился Михаил.

"Поэтому сидеть друг на против друга и заглядывать в рот... Это поражение, я думаю, что это быстро надоедает. Я не агитирую, что надо только засыпать и просыпаться вместе, а потом весь день хвастаться как два аксакала. Все должно быть в меру", – добавил Заливако.

Герой "Холостяка" заявил, что сейчас его отношения такие, какие он всегда хотел иметь. Ведь Анна Богдан дает возможность часто видеться с друзьями или близкими.

Короче, мой вывод – это всегда быть ответственным участником. Когда вы головой и сердцем понимаете и чувствуете друг друга без лишних слов. Когда нет ревности и мыслей, что кто-то куда-то ушел и что-то там сделал,

– подытожил мужчина.

Новые фото Заливако с Богдан

Также Михаил поделился серией фотографий с любимой. Они забавно позировали перед зеркалом. "Холостяк" предстал в черной футболке и шортах.

В то же время Анна Богдан позировала в стильном образе – девушка примерила темный кроп-топ и перламутровую длинную юбку с блестками. Она соединила наряд с горчичными босоножками на каблуке и золотым браслетом. Анна распустила волосы и сделала легкий макияж.

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