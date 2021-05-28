Поющий ректор Михаил Поплавский не устает выпускать новые клипы на свои хиты и новые песни. В Университете культуры он презентовал ребрендинг легендарных "вареничков", которые исполняет вот уже десять лет.

Премьеру превратил в яркое шоу-перформанс. Перед гостями Поплавский предстал в непривычном образе, весь "на стиле": в костюме цвета фуксии, такого же тона водолазке, блестящих латексных перчатках и в очках от популярного мирового бренда.

"Мы дали новое дыхание известной песне и назвали ее "Украинские вареники". Это любимое блюдо многих поколений украинцев, визитная карточка нашей страны, как борщ и сало. Это бренд и тренд Украины. И об этом должен знать весь мир!" – подчеркнул Михаил Поплавский.

Снимать эпатажный клип он делегировал полномочия режиссеру Елене Винярской. Впервые Поплавский полностью доверился ей на площадке, решившись на смелый эксперимент. "Я уже в том статусе и в том возрасте, что ничего не боюсь. Мне простили и мои песни, и мой вокал, и эксцентричные образы. Мне уже можно все! Особенно, если это ради цели – подарить яркие положительные эмоции, чтобы люди посмотрели видео, получили удовольствие и сказали: "Что это было?!". Я счастлив от того, что делаю счастливыми других", – сказал Поплавский.

Елена взяла процесс съемок под свой полный контроль: от создания образов, до последней пуговицы на пиджаке. Клип стилизовала под 60-е годы Голливуда. В видео воссоздали атмосферу Candy Land.

Красивые украиночки, как две капли воды похожи друг на друга, в модном соблазнительном наряде, пританцовывая, готовят украинские вареники, щедро приправляя их сметаной. Образы 14 красавиц напоминают знаменитую супермодель Твигги (Лесли Лоусон). На сложный макияж каждой участницы балета было потрачено по три часа. А балетмейстер Ростислав Савченко создал уникальную хореографическую постановку в стиле кукол Барби. Изюм клипу добавил неординарный балет "Персики", с которым Поплавский работает уже 18 лет.

По словам Елены Винярской, в этом клипе, подготовка к которому длилась два месяца, изображены все самые современные тренды: начиная от дорогих брендовых образов и заканчивая техническими новинками в съемках и монтаже, компьютерной графике и аранжировке. Во время съемочного процесса использовали новые мировые технологии виртуальной реальности: LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графику. Сняли видеоработу всего за восемь часов.

"Было очень сложно подобрать цветовую гамму для клипа. Главной задачей было достичь гармонии в кадре, сочетая множество компонентов и деталей. Ведь в работе использовано 220 трендовых элементов. Команда визажистов, парикмахеров, реквизиторов, стилистов Университета культуры прекрасно сработала. Мы заказывали подиумные ткани от мировых домов моды и шили стильные костюмы для главного героя и балета", – рассказала Винярская.

Михаил Поплавский выступил в роли стильного украинца, который любит свою страну, девушек и вареники.

"Кстати, мои любимые – с вишнями. Еще очень люблю с картошкой, приправленные шкварками и жареным луком. Но во время подготовки к съемкам пришлось от них отказаться", – признался ректор.

Ради этого клипа Михаил Поплавский похудел на восемь килограммов за месяц. "Никаких вареников – только диетическая еда и спорт", – отметил Поплавский.

В клипе создан новый украинский логотип "UV" – (Украинские Вареники), которым брендировали костюмы, декорации и реквизит.

"Мы хотели обратить внимание на то, что нам, украинцам, есть чем гордиться. Важно следить за мировыми трендами, а еще лучше создавать свои и беречь свои историю, культуру, традиции. Нужно лишь приложить максимум усилий, чтобы работала культурная дипломатия, и о нас знал весь мир!" – добавил Поплавский.

Уже в ближайшее время Михаил Поплавский, который воспевал раньше "Сало", пообещал представить новый гастрономический хит про украинский борщ.