Международный женский день: первая леди США вспомнила в своей речи отважных украинок

Джилл Байден поздравила все инстаграм-сообщество с Международным женским днем, который отмечают 8 марта. Она не смогла обойти вниманием украинок, ставших жертвами российско-украинской войны, однако не забыла и о протестующих россиянках.

Первая леди Америки опубликовала обращение ко всем женщинам мира, где поблагодарила за их смелость и голос, который они подают из народа.

К слову "8 марта 2022 года мы запомним навсегда": украинские звезды о Международном дне женщин

В частности, она упомянула о "сестрах-украинках" и "сестерах-россиянках".

В этот Международный женский день мы чествуем женщин во всем мире, которые мужественно используют свой голос, чего бы это ни стоило. Нашим сестрам из Украины, которые борются за свободу своей страны и жизнь своих семей: мы солидарны с вами. Нашим сестрам в России, которые протестуют и высказываются против вторжения с большим личным риском: мы видим ваше мужество,

– отметила Джилл Байден.

Джилл Байден поздравила с Международным женским днем ​​украинок: видео онлайн

Это впервые с момента российского вторжения на территорию Украины Джилл Байден поддержала украинский народ. Ранее это делал только ее супруг – президент США Джозеф Байден. Хотя политик до сих пор остается осторожным в своих высказываниях и действиях по отношению к россиянам.

Стоит добавить, что из Демократической партии в США свою поддержку выразила и бывшая первая леди США – Мишель Обама . Четыре дня назад женщина попросила всех своих поклонников поинтересоваться ресурсами, на которых можно финансово помочь украинцам во время войны России с Украиной.

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