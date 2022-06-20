Меня выпихнули, – жена Скичка призналась, куда убежала от войны на 8 месяце беременности

Когда началась война, Александр Скичко был губернатором Черкасской области, а его жена Елизавета Юрушева – на восьмом месяце беременности. За границу она уехала за неделю до нападения России, но не из страха, а потому, что ее вытолкала семья.

34-летняя Елизавета Юрушева, как и все, была наслышана о вероятном вторжении России, но до последнего не верила, что та нападет. Лететь за границу беременной она не хотела, потому что врачи запрещали даже долго сидеть в машине. Однако на этом настоял отец-мультимиллионер и муж Александр Скичко.

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Почему жена Скичка выехала за границу до войны

Из Украины беременная Юрушева уехала за неделю до начала полномасштабной войны, когда все посольства покинули страну. Однако была уверена, что летит в Австрию пересидеть, пока они все там успокоятся.

Мои родители очень настаивали, чтобы я уехала, потому что была на восьмом месяце беременности, жила одна с детьми, а Саша был в Черкассах. Все очень за меня волновались и выпихнули. Я не воспринимала все серьезно и вообще не верила во все эти слухи,

– призналась бизнес-леди.

Более того, она даже взяла обратный билет домой на 24 февраля. Однако в 5 утра ее разбудил звонок мужчины.

"Меня набрал Саша в 5 утра и сказал, что началась война, и чтобы я не переживала, что все будет хорошо. А дальше все было как в тумане. Но я помню, что постоянно себе говорила: "Лиза, ты беременна, спокойно, успокойся, все будет хорошо". Мне было очень сильно страшно за Сашу и родителей. Я не могла в это поверить", – вспомнила Елизавета Юрушева со слезами на глазах.

Скриншот из инстаграмм-сторис Елизаветы Юрушевой

Де Юрушева родила третьего ребенка

Дочь Скичка и Юрушева, которую назвали Анной, родилась в Австрии и за свои два месяца успела путешествовать по миру.

Крохотная родилась в Вене. Сейчас мы находимся в Италии, но скоро тоже будем отсюда уезжать,

– заявила жена Скичка в инстаграм-сторисе.

"Словами невозможно передать, как сильно хочется домой или хотя бы вернуться в Украину", - добавила она. Однако, очевидно, следующая их остановка – не Киев.