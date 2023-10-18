MELOVIN поддержал Полякову, которая выступила на скандальной свадьбе: "Слава здравому рассудку"
Источник:MELOVIN
На днях во Львове прошла масштабная свадьба экспрокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы ДБР Роксоланы Москвы. Праздник прошел в элитном загородном комплексе с большим количеством людей и звездными гостями.
Это возмутило украинцев. Поэтому раскритиковали не только молодоженов, организовавших пышное празднование, но и звезд, которые развлекали гостей. Недавно об этом высказался украинский исполнитель MELOVIN.
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MELOVIN вступился за Олю Полякову
Певец возмутился из-за хейта в сторону украинских звезд, которые выступили на свадьбе. Он считает, что те просто выполняли свою работу, где зарабатывали деньги, чтобы потом платить налоги в стране и помогать армии.
Какой же это сюр... Дожили до того, что теперь нужно отстаивать свою честь и достоинство, спрашивать людей, имеем ли мы право работать в той или иной сфере, на которую учились и вкладывали годы,
– отметил артист.
Исполнитель подчеркнул, что "ненависть поедает людей настолько, что они стали есть друг друга".
"Будьте на своем месте. Развивайте Украину. Любите и берегите друг друга. Продолжайте свое дело. Делайте все, чтобы продолжать помогать нашим защитникам и защитницам. Делайте людей счастливыми и дарите улыбку в самый пасмурный день. Посещайте психотерапевта, следите за физическим и ментальным здоровьем. Слава Украине и здравому рассудку!", — подытожил MELOVIN.
MELOVIN вступился за Олю Полякову / Скриншот с инстаграмм-сторис
Скандальная свадьба: что известно
- 7 и 8 октября экс-прокурор и экс-сотрудница Госбюро расследований отпраздновали свадьбу.
- Грандиозный праздник, состоявшийся в роскошном комплексе Emily Resort, длился два дня. В первый день свадьбу посетило примерно 300 человек, а во второй – еще 500.
- Развлекал уважаемых гостей звездный состав украинских артистов, среди которых Александр Пономарев, Оля Полякова, "Колокола солнца" и Дзидзьо. Ведущим праздника был Григорий Решетник.
- Интересно, что на свадьбу молодожены заказали многоярусный торт по слухам ценой около 100 тысяч гривен.
Реакция звезд на критику
Первой на хейт отреагировала Оля Полякова. Она призналась, что история со свадьбой ей не нравится. Певица вместе с командой сделала выводы и теперь будет тщательнее проверять не только организаторов концертов за границей, но и следить за этим в Украине. В то же время, Полякова считает, что не должна узнавать, откуда деньги у заказчиков, ведь это не в ее компетенции. Задача артиста, по словам исполнительницы, – развлекать людей и делать это качественно.
Впоследствии о своей работе на пышном празднике высказался Григорий Решетник: "Люблю свою работу... Меня считают профессионалом... Работаю и зарабатываю честно, оплачиваю налоги, помогаю людям, защитникам и защитницам, все время живу в Украине".