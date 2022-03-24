MELOVIN впервые рассказал, чем занимается во время войны

Украинский певец MELOVIN во время войны продолжает заниматься творчеством, однако находит время, чтобы помогать военнослужащим и беженцам.

Сейчас MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) находится во Львове. Он вместе с командой переделал фан-страницы в координационные центры.

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Занятия MELOVIN во время войны

Бочаров рассказал о работе координационных центров: "Мы помогаем семьям, женщинам с детьми переехать с более опасных мест и городов, где сейчас идет ожесточенная борьба. Также мы собираем деньги на закупку снаряжения для наших военных, потому что это крайне необходимо".

Война – не только держать оружие и быть на передовой. Это тоже информационная война, поэтому мы ведем борьбу в соцсетях и распространяем правдивые факты для россиян, к которым достучаться просто невозможно, но мы пытаемся это сделать,

– отметил исполнитель.

Также артист рассказал о треке "Не зволікай", который презентовал во время войны. MELOVIN рассказал, что все куплеты написал еще в 2016 году, но именно сейчас пришло время для нее. Припев артист дописал, когда вместе с командой уезжал из Киева.

MELOVIN – "Не зволікай": смотрите видео онлайн

MELOVIN о российских коллегах

У России у MELOVIN нет друзей. Он не понимает, как русские артисты могут не признавать происходящее в мире. Не может вся планета сойти с ума. В Украине бомбят роддомы, убивают женщин и детей, но россияне этого просто не хотят понимать.