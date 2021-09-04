MELOVIN удивил эпатажным образом в черном платье: смелые фото

Украинский певец MELOVIN не прекращает удивлять фанатов. Артист посетил светское мероприятие в экстравагантном образе, представ в черном платье и жакете с шипами.

На днях состоялась презентация пятого сезона шоу "Танцы со звездами". Одним из участников стал украинский артист MELOVIN, который пришел на мероприятие в эпатажном look.

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Образ MELOVIN

Исполнитель, который признался в бисексуальности, позировал перед камерой в черном платье на бретелях с асимметричной юбкой. Сверху он надел пиджак с шипами на рукавах, довершив наряд широким поясом.

MELOVIN дополнил образ кроссовками в тон на массивной подошве, серьгой-подвеской и маникюром. Он вложил волос и сделал смелый макияж, накрасив глаза в стиле smokey eyes.



MELOVIN / Фото с инстаграма MELOVIN



MELOVIN / Фото с инстаграма MELOVIN

Реакция сети

Новые фото певца прокомментировала Злата Огневич: "Образ огненный". Немало поклонников MELOVIN также остались в восторге от образа знаменитости:

"Шикарно и со вкусом. Очень мужественно, кстати";

"Потрясающий! Не оторвать глаз от тебя. Очень нравится этот твой образ";

"Как оторваться?";

"Феноменальная фотогигиеничнисть";

"" Танцы" еще не начинались, а мой словарный запас иссяк";

"Лучший образ, который ты когда-нибудь примерил";

"Образ победителя".

Однако есть и такие, кому не понравился внешний вид артиста: