Шок на Atlas Weekend: певец MELOVIN совершил каминг-аут прямо на сцене – видео

Украинский певец Константин Бочаров, известный как MELOVIN, выступил на фестивале Atlas Weekend 5 июля. И выступление это имело неожиданное завершение – состоялся официальный каминг-аут звезды.

MELOVIN опубликовал в инстаграме видео этого. И в то же время отметил, что канал М1, который транслировал концерт, почему-то не показал его в эфире.

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MELOVIN совершил каминг-аут: как это было

MELOVIN выступил 5 июля на музыкальном фестивале Atlas Weekend (это одно из крупнейших музыкальных мероприятий Украины, в 2021 проходит 5 – 11 июля).

В конце выступления он неожиданно поцеловал сначала девушку, а потом – парня.

После этого певец окутал себя радужным флагом ЛГБТ.

В инстаграме MELOVIN написал, что телеканал M1, который транслировал концерт, вырезал из трансляции эту важную сцену. Которую сам певец назвал "мой официальный каминг-аут".

Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу,

– заявил при этом он.

Позицией же телеканала MELOVIN возмущен: "Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру?" Певец отметил, что "существовать в таком будущем Украины" не хочет.

Пока что ни M1, ни Atlas Weekend публично не комментировали ситуацию.

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Между тем в комментариях к сообщению MELOVIN'а люди в основном выражают парню поддержку. Например, Злата Огневич написала следующее:

Мел! Я тебя поддерживаю! Свобода быть собой – самая большая ценность !!!

Кто такой MELOVIN: очень коротко

Константин Бочаров – украинский певец, выступает под именем MELOVIN.

Он родился в Одессе, ему 24 года.

Известность получил давно – еще в 2015 году стал победителем в шоу "Х-Фактор".

В 2018 году участвовал в Евровидении от Украины (занял 17 место), выиграв национальный отбор.

каминг-аут – это процесс добровольного и осознанного признания человеком своей сексуальной ориентации или гендерной принадлежности.