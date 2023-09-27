В маске свиньи и с накладным животом: MELOVIN провокационно появился на церемонии МУЗВАР

На днях прошла музыкальная церемония МУЗВАР. Событие посетило немало украинских звезд. Однако одно из самых нестандартных появлений принадлежит артисту MELOVIN.

Он пришел на светское мероприятие в маске свиньи и с накладным животом. Таким образом, певец хотел выразить свою общественную позицию и напомнить обществу о разворовывание депутатами бюджета государства.

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Провокационный выход MELOVIN

Певец ярко появился на музыкальной церемонии МУЗВАР, которая состоялась 26 сентября в Киеве в Жовтневом дворце. Нестандартным образом музыкант решил привлечь внимание общественности к разворовыванию чиновниками средств, предназначенных на поддержку украинской армии. На публичное мероприятие он пришел в маске свиньи и в костюме с накладным животом. Заметным дополнением к внешнему виду стала табличка, которую он держал в руках с надписью: "Дайте деньги на ВСУ, не хватает на виллу".

Никогда не мог подумать, что, для того чтобы высказать свою гражданскую позицию, мне придется воплотиться в повседневный образ тех, кто сейчас разворовывает государство и должен нести прямую ответственность за смерти наших защитников на фронте и в тыловых городах.

– отметил певец.

Он подчеркнул, что набитые карманы депутатов равны отобранной жизни военных на фронте.

Реакция сети

Поклонники выразили поддержку исполнителю. Они поблагодарили его за то, что артист воспользовался случаем, чтобы пролить свет на важную и тревожную тему для украинцев.