Не только MELOVIN: кто из украинских звезд сделал громкий каминг-аут

Многие украинские звезды скрывали свою сексуальную ориентацию, чтобы не получить осуждения со стороны общества. Но все больше артистов раскрывают настоящих себя и рассказывают правду о своих половинках.

Все больше украинских звезд становится открытым перед аудиторией. Особенно каминг-ауты участились во время полномасштабного вторжения, когда жизнь каждого украинца под угрозой. Рассказываем об артистах, которые не побоялись общественной реакции и откровенно рассказали о своей ориентации.

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Константин Гнатенко

Автор песен и поэт Константин Гнатенко первым в украинском шоу-бизнесе признался нетрадиционной ориентации – это был 1997 год. Тогда он работал телеведущим и артистом. Сейчас Гнатенко пишет песни для певцов и книги для детей.

Дева Монро

Одна из самых ярких представительниц ЛГБТ в украинском шоу-бизнесе. Она одна из первых открыто заявила о себе как трансгендерной персоне.

MELOVIN

Каминг-аут MELOVIN считается одним из самых скандальных. Артист реализовал его на Atlas Weekend, поцеловав сначала девушку, а затем парня. Он активно отстаивает права ЛГБТ.

Каминг-ауты украинских артистов: видео

Владимир Завадюк

Продюсер "Голоса страны" уже во время полномасштабного вторжения признался, что арендует квартиру с любимым мужчиной. Таков был его лаконичный каминг-аут и призыв участвовать в новом сезоне шоу.

Олег Машуковский

Для блогера всегда была открыта тема ориентации, но только в начале этого года его фаны узнали, что Олег – гей. На днях он обручился с бойфрендом.

Ваня Рассел

Украинский блоггер вдохновился примером воина ВСУ Павла Лагойды, открытого гея. Он решил поддержать представителей ЛГБТ-сообщества и сам осуществил каминг-аут.

Андрей Хветкевич

Еще два года назад фридайвер Андрей Хветкевич боролся за сердце Златы Огневич в "Холостячке", как год назад сделал каминг-аут и обручился с бойфрендом Фелипе. В этом году пара сыграла свадьбу.