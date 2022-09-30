Эпатажный маникюр и розовые волосы: MELOVIN кардинально изменил имидж – фото

Эпатажный певец MELOVIN в очередной раз ошеломил сменой имиджа. Он покрасил волосы в розовый цвет, а также сделал острый маникюр.

Об этом артист сообщил, опубликовав инстаграмм-сторис, которые снял на кухне. MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) показал необычную прическу и эпатажный черный маникюр.

Вас может интересовать "Я бы такое никогда не одела": Настю Каменских раскритиковали за патриотическое видео

Новый имидж MELOVIN

Константин и раньше экспериментировал с цветом волос, однако на такое радикальное решение решился впервые. Артист выкрасил волосы в ярко-розовый цвет. Также он показал острый эпатажный маникюр черного цвета. Похоже, что такие перемены Бочаров делал именно дома, поскольку записал сторис на кухне.



MELOVIN покрасил волосы в розовый цвет / Скриншот инстаграмм-сторис певца



Эпатажный маникюр MELOVIN / Скриншот инстаграмм-сторис певца

MELOVIN является одним из тех известных мужчин, которые не боятся менять внешность, экспериментировать. Предлагаем посмотреть яркие и эпатажные образы артиста, которыми он ошеломлял на сцене.

Образы MELOVIN / Фото из соцсетей, скриншоты с видео