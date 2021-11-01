Меган Маркл и принц Гарри поддержали вакцинацию против коронавируса

Пандемия коронавируса до сих пор продолжается, поэтому известные люди активно призывают общественность вакцинироваться. Вместе с Генеральным директором ВОЗ доктором Тедросом Адханом Гебреисусом супруги написали открытое письмо к лидерам саммита G20 в Риме.

Они призвали лидеров саммита немедленно принять меры, которые помогут навсегда побороть пандемию коронавируса.

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Меган и Гарри отметили, что на саммите G7, который состоялся в июне, лидеры самых богатых стран мира заявили, что направят 1 миллиард доз вакцины в страны с низким и средним уровнями доходов. Фармацевтические компании обещали то же самое.

Поскольку в некоторых странах до сих пор нет достаточного количества доз для медицинских работников, то у мира остается вопрос: "Где же вакцина?". 7 миллиардов доз получили люди во всем мире. Из них получили вакцину лишь 3 процента населения стран с низким уровнем дохода. Где остальные?

– спросили в письме.

Меган Маркл и принц Гарри призвали лидеров стран G20 к сотрудничеству для борьбы с пандемией COVID-19, беспощадно уносит человеческие жизни: "Единственным решением является сотрудничество исторического масштаба. От этого буквально зависит жизнь.

, за все время пандемии на COVID-19 заболели 247 500 117 людей во всем мире. Коварная болезнь унесла жизни 5 015 696 больных. Единственным возможным вариантом, который поможет побороть коронавирус навсегда является вакцинация.