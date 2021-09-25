Меган Маркл для нового выхода выбрала одежду за 8 тысяч долларов

Меган Маркл и принц Гарри совершили новый публичный выход в Нью-Йорке. Они побывали в одной из школ традиционного афроамериканского формата. Меган выбрала для поездки элегантную одежду вишневого цвета общей стоимостью 8 тысяч долларов.

Супруги прилетели в Нью-Йорк на 3 дня. 24 сентября пара посетила одну из школ Гарлема, где учатся афроамериканские дети. Меган прочитала там свою книжку стихов – "Лава". Такой визит Меган и Гарри объясняют, как "способ способствовать ранней грамотности".

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Образ Меган Маркл

В школу Меган приехала в элегантном наряде вишневого цвета. Ее look состоял из широких брюк, короткого кашемирового пальто итальянского бренда Loro Piana и кофты в тон. Такой наряд соединила с красными туфлями-лодочками на высоком каблуке от Manolo Blahnik. Общая стоимость аутфита жены принца Гарри составляет примерно 8 тысяч долларов.

Стильный осенний образ Меган довершила роскошными украшениями, стоимостью почти 400 тысяч долларов. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала выразительный макияж с акцентом на глазах.

Фото из этой поездки Меган Маркл и принца Гарри можно посмотреть по ссылке

Некоторые поклонники считают, что такой роскошный образ Меган Маркл был не очень уместным для поездки в школу, ведь почти все дети, которые там учатся, получают бесплатное питание, как дети из малообеспеченных семей.

Отметим, 23 сентября Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет после рождения дочери. Тогда они прибыли в Нью-Йорк, где встретились с губернатором штата и мэром города. Звездная жена выбрала для встречи сдержанный монохромный аутфит темно-синего цвета.