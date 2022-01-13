Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бейкера

31-летний певец Колсон Бейкер сделал предложение актрисе Меган Фокс. Звезды встречались полтора года и обручились в том самом месте, где влюбились друг в друга.

Предложение музыкант, известный как Machine Gun Kelly, сделал во вторник, 11 января. Он протянул Меган Фокс дизайнерское кольцо, которое создал с британским ювелиром Стивеном Вебстером. На нем два камня – изумруд, который соответствует знаку зодиака актрисы, и бриллиант. Они символизируют две половинки одной души.

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Через полтора года, за которые мы прошли через ад и в течении которых смеялись больше, чем когда-либо в жизни, он попросил меня выйти за него замуж. И так же как во всех предыдущих и всех будущих жизнях, я сказала "да",

– романтично объявила Меган Фокс.

Однако секс-символ Голливуда призналась, что за этот короткий, но безумный промежуток времени они прошли через боль, жертвовали и работали над своими отношениями. Все испытания пара одолела благодаря безумной любви.

Видео с признания Колсона Бейкера взорвало сеть. Его просмотрели 12 миллионов пользователей.

В своем инстаграме музыкант вблизи показал кольцо с бриллиантом, которое протянул Меган Фокс. "Да в этой и в любой другой жизни". Я попросил ее руки на том самом месте, где мы влюбились друг в друга. Я знаю, что предложение делают одним кольцом, но вместе со Стивеном Вебстером я разработал двойное", – написал Колсон Бейкер.

Главное о романе Меган Фокс и Колсона Бейкера

Звезды познакомились на съемках фильма "Полночь в высокой траве". Их дружба переросла в крепкие чувства.

Из-за Колсона Бейкера Меган Фокс развелась с мужем Брайаном Остином, в браке с которым прожила 10 лет. У них осталось трое сыновей, самому младшему из которых 5 лет. Актер даже жаловался, что бывшая плохая мать, потому что из-за новых отношений бросила детей.

В январе прошлого года появились слухи о помолвке влюбленных. Тогда звезду подловили с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце левой руки. Однако Меган Фокс показала перстень вблизи и все предположения отпали, ведь на нем была надпись "Отвали".

Полный текст публикации Меган Фокс:

В июле 2020 года мы сидели под этим деревом. Мы просили о магии.

Мы еще не знали, через какую боль пройдем за этот короткий, но безумный промежуток времени. Не подозревали, насколько много работы и жертв потребуют эти отношения. Мы были опьянены любовью.

И вот, спустя полтора года, за которые мы прошли через ад и в течении которых смеялись больше, чем когда-либо в жизни, он попросил меня выйти за него замуж.

И так же как во всех предыдущих и всех будущих жизнях, я сказала "да", а потом мы выпили кровь друг друга.

11.01.22