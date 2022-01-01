Мечта осуществилась, – эксклюзивное интервью Дмитрия Коляденко об участии в "Новогодней Маске"

31 декабря на телеканале "Украина" отгремело праздничное шоу "Новогодняя Маска". В образе Зеркального человека на сцену вышел певец и шоумен Дмитрий Коляденко. Эксклюзивное интервью с ним – читайте далее.

Яркий и зажигательный певец за кулисами шоу признался, почему на сцену вышел с таблеткой и рассказал, как загадывает желание, чтобы те непременно осуществились.

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Участие в "Новогодней Маске"

Дмитрий, что чувствовали в костюме Зеркального человека?

Начну с другого. Я постоянно смотрел шоу "Маска" и не понимал, почему не зовут Дмитрия Коляденко. И вот, наконец моя мечта осуществилась. Сразу согласился и был в предвкушении, как все пройдет. Признаюсь, было нелегко!

Дмитрий Коляденко в образе Зеркального человека / Фото пресс-службы

Не разочаровались, когда Вас так быстро рассекретили?

Нет, наоборот! Это же праздник – новогодний выпуск. Я пришел не бороться за победу, не тягаться. Круто, что меня сразу узнали и пели "Дима Коляденко". Наверное, даже если я голым выйду на сцену, все сразу поймут, что это Коляденко (смеется).

Дмитрий Коляденко на "Новогодней маске" / Фото пресс-службы

Как Вам атмосфера праздничного вечера?

Здесь просто сказка! И мне, как участнику, очень понравилось, хотя, признаюсь, под костюмом была таблеточка успокоительного. Мне было трудно дышать. Просто представить не могу, как артисты летом снимаются в таких образах. Я только надел костюм и почувствовал, что мне не хорошо в закрытом пространстве. Нечем было дышать. Я ничего не боюсь в жизни, но сегодня на две минуты испугался.

А когда сняли маску, стало лучше?

Все супер! Вероятно, просто испугался. Нелегко, наверное, не каждый мужчина на такое пойдет, а тем более девушка.

Зеркальный человек на "Новогодней Маске": смотрите видео онлайн

Празднование Нового года, подарки

Как празднуете Новый год?

Работаю! Звонят, приглашают и это прекрасно. Мы, артисты, любим работать в эту ночь. Я стараюсь работать, проводить концерты и праздновать с другими людьми – с шампанским, мандаринами, елками, хорошим настроением!

Уже подготовили подарки и праздничную одежду?

Конечно! Я постоянно заблаговременно изучаю, в чем нужно праздновать Новый год. В этом году – обязательный леопардовый принт! Женщины – платья, мужчины – пиджаки. Я купил себе леопардовую накидку. А еще обязательно должна быть живая елка! Купите небольшую, с биркой.

Подарки для Ирины Билык

Помните самый необычный подарок, который получали в новогоднюю ночь?

Обычно, я дарю в новогоднюю ночь подарки. 15 лет дарил Ирине Билык кольца именно в новогоднюю ночь! Она их принимала, но замуж не выходила. Именно в праздничный вечер, примерно за час до Нового года, я вел ее то на балкон, то в туалет, и признавался в любви.

Почему в туалет?

Она тоже рассмеялась: "Как так?". Все просто – у нее концерт, много фанатов, а мне нужно сказать наедине. Вот и жду ответа уже 15 лет (смеется).

А сколько денег на это потратили?

Я никогда не считаю деньги которые трачу на подарки. Если мне нравится – покупаю! Хочется – приобрети и радуйся. Ведь все это от души.

В праздничное время с Вами случалось что-то магическое?

Да, обычно все мои желания осуществляются! Поэтому я загадываю еще и наперед. Сажусь, зажигаю свечи, прописываю все на бумаге. Оставляю себе список желаний и перечитываю в конце года. И вот все осуществляется, кроме одного – что-то мне с любовью и друзьями не везет. Проще всего, а не осуществляется.