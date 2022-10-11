Любительница России София Стужук нашла "оправдание" массированному обстрелу украинских городов

Изменница София Стужук избрала путь замалчивать войну в Украине. Впрочем, порой она решается комментировать события, хотя не все украинцы видят в ее реакциях адекватность. Так, на днях она оправдала массовый ракетный удар по Украине.

Блоггерша София Стужук разозлила украинцев злорадством из-за массированного обстрела украинских городов. Терроризму нет оправданий, но звезда инстаграма сумела их найти.

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Стужук возмутила заявлением о ракетном ударе

София Стужук распространила у себя на странице заявления другого блоггера. Он заявил, что обстрелы со стороны России обусловлены тем, что украинцы вроде бы "радовались" взрывам на Крымском мосту. Блогерцы абсолютно безразличны гибели мирных украинцев и очевидно террористические действия страны-агрессора, которым не было оправдания до сих пор.

Даже сейчас, когда в моем городе гремят взрывы, я думаю именно так, как написал выше Женя. Нельзя быть за мир и при этом безудержно радоваться смертям или разрушениям в других. Значит, вы не за мир точно,

– написала Стужук.

"Привет всем из Киева, кто порадовался за Крымский мост! Пока вы не поймете как работают энергоинформационные структуры, так к вам и будет прилетать! Повторяю еще раз – куда внимание, туда энергия. Что хотели, то и получаете", – цинично считает тот же "Женя", забывая о Буче, Мариуполе, Изюме и других актах геноцида над украинцами.

Стужук о ракетных ударах / Фото с инстаграмм-сториз

Заметим, заявления России о якобы "мщении" за взрывы на Крымском мосту - манипуляция и сознательный обман. Массовый ракетный удар – агония путинского режима, как сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

Добавим, София Стужук наладила личную жизнь – она беременна четвертый раз и обручена за бизнесменом, живет в Латвии. Ее совсем не смущает реклама российских блоггеров и спонсирование ракет, летящих на ее страну и города.