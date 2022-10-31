Россия терроризирует Украину: эмоциональные реакции звездного бомонда на массовую ракетную атаку

Утро 31 октября снова началось с сигналов воздушной тревоги и звуков взрывов. Россия еще раз массово обстреляла украинские города, ударила по объектам критической инфраструктуры. Звезды еще раз кричат на весь мир о терроризме, который переживают украинцы.

Российские террористы обстреляли многие украинские города. Известные люди Украины снова обращаются к подписчикам со всего мира, призывают не молчать и наконец дать достойный отпор убийствам мирных людей.

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Россия стремится оставить Украину без света, воды, тепла. Однако не может понять, что это не заставит нас перестать бороться за свою страну. Украинцы могут прожить без электроэнергии, но никогда не будут жить в неволе. Об ужасном утре 31 октября, которое началось с многочисленных взрывов в разных городах, знаменитости активно рассказывают в соцсетях. А также призывают украинцев беречь себя и во время тревоги обязательно находиться в укрытиях.