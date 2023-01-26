Ночью залпы ПВО, утром ракеты, – Катя Осадча о жизни украинцев на фоне ракетных атак

Украинская ведущая Катя Осадчая поделилась мыслями после очередной ракетной атаки. Она подчеркнула, что украинцы – не из камня, но каждые тревожные дни делают нас только злее.

Сегодня утром, 26 января, Россия в очередной раз атаковала территорию Украины. Очередная массированная атака не была успешной для захватчика, а стала похожа на бессмысленный ритуал.

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Катя Осадчая отреагировала на массированную атаку

Телеведущая Катя Осадчая поделилась эмоциями после утреннего удара. Она вспомнила и бессонную ночь, – 26 января оккупанты выпустили еще и 24 дрона-камикадзе.

"Шахидные" атаки и ракетные обстрелы с перерывом в четыре часа сна. Ночью считали залпы ПВО, с утра ракеты в сторону города. В нашей новой реальности мы подстраиваемся под тревоги, переносим дела через ракетные атаки, это невозможно объяснить никому в мире, кроме как показать, как живут украинцы,

– поделилась ведущая.

Катя Осадчая подчеркнула, что каждый человек имеет свойство сдаваться, огорчаться и выгорать, но атаки кафиров не делает нас слабее.

"Да, мы не из камня и наши нервы расшатываются, но мы не можем сесть и расклеиться. После каждой такой ночи и утра мы еще злее и еще больше хотим делать ради победы. Кого вы хотите победить? Нет света – будет генератор. Нет воды – найдется вода в бутылке. Нет связи – подстроим повербанк к роутеру. Главное, чтобы были мы! Искренние соболезнования семьям погибших", – подытожила Осадчая.



Катя Осадчая / Фото с инстаграма звезды

Какой была ракетная атака 26 января

, что атаку дронами-камикадзе прокомментировала и певица Оля Полякова . Она не спала до 4 утра, когда произошел отбой. "Шахиды" летали настолько близко к дому, что исполнительница не могла не спускаться в укрытие, которое оборудовала дома.

Еще до атаки в ОК "Південь" украинцев предупредили, что враг начнет массированный ракетный удар. Уже после этого в 08:16 Виталий Ким сообщил, что вражеские ракеты залетели в воздушное пространство Украины. Через несколько минут Андрей Ермак сообщил о первом успехе ПВО.

Работа ПВО была слышна в нескольких областях: Николаевской, Киевской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и Запорожской области. Прилеты зафиксировали в Киеве и области, Винницкой и Одесской областях – там самая сложная ситуация со светом. К сожалению, атака России 26 января унесла жизни 11 человек.