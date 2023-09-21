День мира под звуки взрывов: звезды эмоционально реагируют на массированную ракетную атаку по Украине

Утром 21 сентября Россия нанесла очередной массированный удар по украинским городам. Некоторые знаменитости слышали звуки взрывов. Звездный бомонд эмоционально отреагировал на атаку Украины и злобно обратился к оккупантам.

Россияне атаковали Украину 43 крылатыми ракетами. К сожалению, не все вражеские цели удалось уничтожить, поэтому есть попадания, в частности, в Черкассах и Ровно.

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Украинские знаменитости уже отреагировали на очередные ракетные удары. Они поблагодарили защитников и пожелали Украине скорейшей победы. 24 Канал собрал реакции звезд.

Наталья Денисенко

Украинская актриса опубликовала пост с откровенными фото. На фотографиях она прикрывает голое тело простыней. Звезда написала, что показывает ягодицы вражеским ракетам. И хотя она планировала подписать фото иначе, ракетные удары не оставили выбора.

Слава Демин

Ракетная атака разозлила ведущего Славу Демина. Он обругал русских, но назвал их "нелепыми контрацептивами".

Он также напомнил, во сколько денег России обходятся такие атаки. По его словам, в эту ночь в Украину прилетел годовой бюджет Рязанской области. Впоследствии ведущий написал, что это было тяжелое утро, но жизнь продолжается. По его мнению, россияне ощущают свой конец.



Реакция Славы Демина на ракетную атаку / Фото с ее инстаграмм-сторис

Анна Саливанчук

Артистка обратила внимание, что Россия обстреляла Украину в Международный день мира, который отмечается 21 сентября. Она пожелала, чтобы в Украине скорее наступил мир и поблагодарила украинских защитников.

После такой ночи, взрывов, работы ПВО – только и о мире говорить. Сегодня Украина отмечает день мира. Того самого желаемого мира, которого мы так ждем и все по-своему приближаем. Сегодня это не только день мира, но и день благодарности нашим защитникам и день памяти тех, кто уже, к сожалению, не с нами.

– написала Саливанчук.

Анна Кошмал

Актриса отметила, что когда-нибудь в Украине обязательно наступит мир, а с неба будут падать звезды вместо ракет.



Реакция Анны Кошмал на ракетную атаку / Фото с ее инстаграмм-сторис

Ольга Сумская

Для актрисы утро в Киеве также было громким. Но она благодарна силам ПВО за сбивание большинства ракет. Сумская отметила, что благодаря им успела на поезд после ракетного обстрела.

"Это было очень громкое утро …Слава Богу и нашим прославленным ПВО, успели на поезд!" – написала актриса.

В инстаграм-сторис Сумская уже в пути отреагировала на удар окупантов по гостинице в Черкассах.



Реакция Ольги Сумской на обстрел Черкасс / Фото с ее инстаграм-сторис

Настя Каменских

Певица вышла на связь после ракетного обстрела. Она подчеркнула, что это была тяжелая ночь и перечислила города, которые получили удары.

"Есть повреждения энергообъектов, хозяйственных и жилых домов. Также есть пострадавшие в тяжелом состоянии", – резюмировала Каменских.



Реакция Насти Каменских на ракетную атаку / Фото с ее инстаграм-сторис

Тарас Цымбалюк

Украинский актер напомнил, что Россия – террористическая страна. Цымбалюк выразил поддержку украинским ПВО. Тарас перепостил свой же пост от 19 августа, в котором написал, что россияне за*бали. По его мнению, именно с этой мислью украинцы должны просыпаться каждый день.



Реакция Тараса Цымбалюка на ракетную атаку / Фото с ее инстаграм-сторис

Илона Гвоздева

Танцовщица показала, как с утра пряталась со своим сыном в подвале. Ее сын в это время играл с самолетиком.

Утро недоброе. Истощенная, разгневанная и испуганная. Пошла спать,

– описала свои эмоции Гвоздева.



Илона Гвоздева с сыном во время ракетной атаки / Фото с ее инстаграмм-сторис

Алина Шаманская

Блоггерша очнулась от громких взрывов в Киеве. По ее словам, в соседнем районе упали обломки ракеты.

"Война в Украине. День 575. Киев. Соседний район", – коротко написала Шаманская.



Реакция Алины Шаманской на ракетную атаку / Фото с ее инстаграм-сторис

Григорий и Кристина Решетник

Звездные супруги поделились фото, как со своими детьми провели ночь в паркинге. Григорий написал, что впереди нас еще ждет сложное полугодие, и мы должны к нему готовиться. Он призвал украинцев объединяться.



Реакция Григория Решетника на ракетную атаку / Фото с ее инстаграм-сторис

Его жена, в свою очередь, выразила злобу на россиян и поделилась хроникой своей ночи: не смогла нормально поспать, дети пошли в школу, и снова раздалась тревога. Кристина пожелала россиянам слышать звук ПВО до конца жизни.



Реакция Кристины Решетник на ракетную атаку / Фото с ее инстаграм-сторис

Ольга Фреймут

Звездная эксперт по этикету тоже не смогла поучать о ракетных ударах. Она показала в соцсети последствия атаки. Фреймут добавила хэштег, что Россия – страна-террорист.



Реакция Ольги Фреймут на ракетную атаку / Фото с ее инстаграмм-сторис

KALUSH, Леся Никитюк, Лилия Ребрик, Джамала, Рамина и другие знаменитости эмоционально отреагировали на российские удары по украинским городам. Они благодарят ПВО и рассказывают о последствиях обстрелов.

Другие реакции звезд / Фото с их инстаграм-сториз