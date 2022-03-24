Машков, Певцов и другие: 25 российских деятелей культуры теперь нежелательны в Латвии
Источник:LSM
Латвия объявила имена 25 российских деятелей культуры, которые теперь нежелательны в стране. В этот список попали известные люди России, которые поддерживают войну и Путина.
Ранее Министерство культуры Латвии призвало МИД занести в список нежелательных 25 артистов, которые выступали 18 марта на московском стадионе "Лужники". Мероприятие посвятили годовщине оккупации Крыма и войне России против Украины.
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Список нежелательных россиян в Латвии
МИД принял предложение Минкульта и внесло в список нежелательных лиц таких людей:
- режиссер Никита Михалков;
- дирижер Валерий Гергиев;
- актер Владимир Машков;
- певец Стас Михайлов;
- певица Полина Гагарина;
- актер Дмитрий Певцов и другие.
Все эти люди оправдывают и пропагандируют неспровоцированное и неоправданное вторжение и войну России в Украине.
Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая длится почти месяц, и где ежедневно в результате жестоких действий вооруженных сил России погибают украинские мирные жители и солдаты. Въезд в Латвию запрещен,
– говорится в заявлении министерства.
В настоящее время срок, на который попавшим в список россиянам запрещен въезд в Латвию, неопределен.