Машков, Певцов и другие: 25 российских деятелей культуры теперь нежелательны в Латвии

24 марта 2022 , 12:32
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Источник:

LSM

Латвия объявила имена 25 российских деятелей культуры, которые теперь нежелательны в стране. В этот список попали известные люди России, которые поддерживают войну и Путина.

Ранее Министерство культуры Латвии призвало МИД занести в список нежелательных 25 артистов, которые выступали 18 марта на московском стадионе "Лужники". Мероприятие посвятили годовщине оккупации Крыма и войне России против Украины. 

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Список нежелательных россиян в Латвии

МИД принял предложение Минкульта и внесло в список нежелательных лиц таких людей:

  • режиссер Никита Михалков;
  • дирижер Валерий Гергиев;
  • актер Владимир Машков;
  • певец Стас Михайлов;
  • певица Полина Гагарина;
  • актер Дмитрий Певцов и другие. 

Все эти люди оправдывают и пропагандируют неспровоцированное и неоправданное вторжение и войну России в Украине.

Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая длится почти месяц, и где ежедневно в результате жестоких действий вооруженных сил России погибают украинские мирные жители и солдаты. Въезд в Латвию запрещен,
– говорится в заявлении министерства. 

В настоящее время срок, на который попавшим в список россиянам запрещен въезд в Латвию, неопределен. 

Автор: Христина Кобак