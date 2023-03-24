От чего-то отказалась: дочь Оли Поляковой назвала сумму, которую тратит на месяц в Британии

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша рассказала о своей жизни в Великобритании. Блогерша рассказала, сколько денег в месяц тратит, на что идут ее собственные заработанные деньги, а что оплачивают родители.

Маша Полякова признается, что ей до сих пор помогают родители, однако она тоже зарабатывает – на своем инстаграмме. Напомним, что раньше девушка отдыхала с бойфрендом в Париже, после чего нарвалась на критику.

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Сколько Маша Полякова тратит в Британии

Дочь украинской певицы рассказала, что тратит в месяц не меньше тысячи фунтов ( около 45 тысяч гривен ). По ее словам, в Великобритании просто невозможно жить дешевле, потому что все очень дорого.

У меня это выходит минимум тысяча фунтов. Здесь на меньшую сумму просто невозможно выжить. Я живу в общежитии, его тоже нужно оплачивать. Но у меня очень хорошо сложилось, что я поступила на бесплатную программу для украинцев, поэтому у меня все круто с этим,

– ответила Маша Полякова.

Она добавила, что ей тоже помогают родители. Однако звездная мама дает деньги только на базовые нужды. Поэтому, если Маша хочет развлечений, она должна заработать сама.

"Где-то зарабатываю. Если я хочу тусить, так на это мне родители не дают. А вот родители мне дают на еду, на транспорт и так далее", – объяснила блоггерша.

От чего пришлось отказаться

Маша Полякова откровенно призналась, что от некоторых вещей, которые раньше были для нее привычными в Украине, теперь пришлось отказаться. В частности, речь идет о такси, магазинах и ресторанах.

Во-первых, я отказалась от такси. Я всегда ездила в Киеве на такси, здесь этого не делаю, потому что очень дорого. Во-вторых, это рестораны и магазины. Я очень часто шопилась в Украине, могла зайти в какой-нибудь магазин, что-то себе приобрести, здесь я этого тоже не делаю,

– заметила блоггерша.

Дочь Оли Поляковой добавила, что теперь все ее деньги идут на еду и транспорт.

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К слову, сейчас Маша Полякова находится в Великобритании, где учится в музыкальном заведении. На днях она сообщила, что попала в больницу. Она не рассказала о причинах госпитализации. "Меня продержали в больнице пять дней, выпустили и сказали, что я родилась в рубашке. Все, еду домой", – сказала девушка.