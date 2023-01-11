Песня г*вно, – Маша Ефросинина "проехалась" по известной певице: сеть узнала Злату Огневич

Телеведущая Маша Ефросинина резко высказалась об известной артистке. По ее словам, эта певица клеветала звезду, а затем писала с просьбами поддержать.

Маша Ефросинина и Оля Полякова в своем шоу "Взрослые девочки" обсудили артистку, имя которой решили не называть. Но в сети подозревают, что это Злата Огневич.

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Маша Ефросинина об известной певице

Телеведущая рассказала, что есть певица, которая вроде бы хайпировала на имени Поляковой и Ефросининой. Но когда у нее получались новые песни, она просила о поддержке.

"Когда нас с тобой травили, есть такая певица, которая до этого очень классно на этой теме хайпировала. Что-то она там сказала вроде того, что мы уехали, что мы плохие с тобой. Эта певица каждый раз, как у нее выходит клип или песня, она мне пишет: "Размести, пожалуйста, анонс моего клипа"".

Я игнорирую, потому что думаю, у человека, пожалуй, мозгов каких-то нет. Ты меня повсюду срешь, и тут ты думаешь, что у меня нет глаз, и я буду сейчас говорить: "У нее новый клип, пожалуйста, посмотрите, такая классная песня". Хотя песня г*вно,

– сказала Ефросинина.

Ведущая поделилась, что та самая звезда недавно попросила ее агитировать аудиторию, чтобы те проголосовали за нее как за члена Нацотбора на Евровидение. "А недавно она мне пишет... Не Джамала, не The Hardkiss, а она мне пишет: "Пожалуйста, попроси свою аудиторию, чтобы они за меня проголосовали как за членки жюри нацотбора на "Евровидение". И я думаю, что это уже высший пилотаж.

Хотя "взрослые девушки" сказали, что обойдутся без имен, Оля Полякова подсказала. Она подчеркнула, что певица высказывалась о них такими словами: "Хорошо, что хоть дали нам здесь выдохнуть без них".

Что это за звезда

В сети начались бурные обсуждения, кого могли подразумевать Ефросинина и Полякова. Больше всего комментариев есть с именем Златы Огневич:

"Не о Тине ли была речь?";

"О Злате Огневич";

"Тена может ущипнуть, но о Злате я была лучшего мнения";

"Были три девушки: Катя Павленко, Огневич и Кароль. Кажется, вторая или третья";

"Оля говорит о певице Огневич".

, что намек Оли Поляковой напоминает сториз, который Злата публиковала еще летом. "Вижу, как поехали с концертами к бойцам звезды, которые были почти пол года за границей. Как говорится – лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм", – писала она тогда.

Вероятно, что Злата Огневич – действительно "героиня", о которой разговаривали Оля и Маша. Ведь после выпуска она опубликовала в инстаграм-сториз неоднозначные слова.

Вас никто не может обидеть без вашего согласия на это, ведь причина оскорбления – это прежде всего мысли. А они только в вашей голове,

– написала звезда, которая сейчас находится в Карпатах.



Злата Огневич о скандале / Фото с инстаграм-сториз