Увиделись впервые за месяц: Маша Ефросинина выбрала неожиданное "свидание" с сыном

Телеведущая Маша Ефросинина почти месяц не виделась с 8-летним Сашей из-за работы. Теперь ей удалось встретиться с сыном, поэтому звездная мама устроила мальчику неожиданное "свидание".

Ефросинина решила пойти с Александром на концерт Оли Поляковой. В Инстаграм-Сторис Маша рассказала, как провела время с сыном.

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В соцсетях телеведущая сообщила, что приехала к Саше впервые за почти месяц.

И конечно, чтобы произвести на него впечатление, потому что мы не виделись месяц, и чтобы залечить вину, мама повела тебя, сынок, куда? Есть мороженое? Пиццу? Нет, на концерт Оли Поляковой,

– в шутку поделилась Маша.



Маша Ефросинина с сыном / Фото с ее инстаграммы

Проведенное время вместе оставило приятные впечатления у Ефросининой и ее сына. Поэтому в конце вечера звезда поделилась улыбающейся фотографией с мальчиком.

"Считаю, что я мать от бога. Ни одна пицца так не потрясет", – пошутила Ефросинина



Маша Ефросинина с сыном / Фото с ее инстаграммы

Ведущая призналась, что она впервые увидела новую концертную программу подруги-певицы, которая очень растрогала ее.

"Я впервые смотрю новую программу Оли Поляковой. Если бы мне кто-то сказал, что увижу, как весь зал рыдает под ее песни", – поделилась впечатлениями Ефросинина.



Маша Ефросинина на концерте Поляковой / Фото с ее инстаграммы

Напомним, что сейчас 8-летний сын и 18-летняя дочь Маши Ефросининой находятся в Польше из-за полномасштабной войны в Украине. Ведущая в свою очередь живет на две страны, ведь продолжает работать в Украине.