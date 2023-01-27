Машу Ефросинину объявили "террористкой" в России: ее разыскивает ФБР, – СМИ

На 12 месяц великой войны Россия внесла Машу Ефросинину в список террористов и экстремистов. Более того, ведущая якобы находится в розыске.

Украинская телезвезда и благотворительница Маша Ефросинина с февраля удачно закрывает роты пропагандистам Кремля, поэтому, чтобы отомстить, в России ее признали "террористкой". Ее имя появилось в "Перечне организаций и физических лиц, по которым есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

Читайте также Не Зеленского: кого поздравила с днем рождения Маша Ефросинина: "Ей не нравится эта цифра"

Машу Ефросинину объявили "террористкой" в России

"Физические лица: Ефросинина Мария Александровна, 25.05.1979 года рождения, город Керчь Крымской области РСФСР", - говорится на сайте с фото.

Кроме того, имя ведущей фигурирует в базе розыска МВД России. Правда, Кремль еще не придумал, по какой статье Уголовного кодекса РФ разыскивает Ефросинину.

Машу Ефросинину объявили "террористкой" в России / Скриншот с сайта

Как отреагировала Ефросинина

Маша Ефросинина, похоже, ничуть не удивилась. На звание террористки в России отреагировала с юмором и восприняла за честь.

Друзья, новости вижу! Все вижу! Спасибо за поздравления, их больше, чем в день рождения. Слава Украине,

– прокомментировала звезда.

Маша Ефросинина отреагировала на выходку России / Фото с инстаграм-сторис ведущей

Новость дополняется...