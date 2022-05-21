Маша Ефросинина слезно рассказала о подарке от мужа, который он вручил ей при прощании

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала о подарке, который получила от мужчины в день, когда она уехала за границу. Это сине-желтая лента, которую звезда не снимает.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина после примерно месяца войны уехала за границу. Звезда припомнила этот день.

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Маша Ефросинина о подарке от мужчины

Телеведущая вспомнила, что ее муж Тимур всегда имел в рюкзаке сине-желтую ленту. Но в день, когда звезда уезжала за границу, возлюбленный связал эту ленту ей на руке.

Эта лента всегда была на рюкзаке моего мужа. Он повесил ее себе в 2014 году, когда был Майдан, и началась война. И никогда ее не снимал. Ходил с этим рюкзаком, путешествовал, она всегда у него болталась.

– поделилась Маша со слезами на глазах.



Маша Ефросинина теперь эту ленту не снимает / Фото с инстаграма звезды

В свою очередь Оля Полякова показала и свой подарок. Это браслет от девочки из Мариуполя.

"Это девочка сделала маленькая, ей, пожалуй, лет 7. Она была из Мариуполя, они едва выбрались оттуда. Это было в Хорватии, на матче. Я подошла к трибунам и она ко мне подошла и говорит: "Я хочу, чтобы вы носили этот браслет как талисман". Я одела и теперь всегда ношу. Так что детка, если ты меня видишь, я ношу твой браслетик".

Почему Маша Ефросинина уехала за границу

Знаменитость также рассказала, что решила уезжать за границу ради своих детей. Она вспомнила, как ее сын не хотел уходить в бомбоубежище.

"Однажды ночью нам пришлось с Тимуром Сашку физически стягивать с кровати, он не хотел никуда идти, он кричал. Я взяла его под мышки и просто таскала по полу, по ковру, он цеплялся ногами и говорил: "Я никуда не пойду, пусть бомба прилетит прямо в окно. Я не могу, я хочу спать". И кричал так и извивался, что Тимур мне сказал: "Маша, мы потеряем наших детей, это невозможно. Нужно их спасать". И я уехала", – призналась Маша Ефросинина.