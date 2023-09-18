Я не имею права жаловаться, — Маша Ефросинина призналась, что во время войны содержит семью

Полномасштабное вторжение России в Украину сильно повлияло на жизнь многих людей. В том числе и жизнь знаменитостей. Так, о новых реалиях рассказала телеведущая Маша Ефросинина.

Женщина призналась, что ее доходы сильно изменились. Теперь она понимает, что важнее задонатить на ВСУ или купить шторы в центре "Незламна", чем новую сумку Dior. Маша рассказала, что на такие взгляды повлияла необходимость содержать семью.

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Маша Ефросинина содержит семью

Как поделилась ведущая, после 24 февраля из нее "выселили "Машу-шмотницу"" и теперь у нее другие взгляды на расходы.

Это прямо триггерный вопрос. Мне кажется, что из меня выселили ту Машу, которая обожала покупать одежду, обувь, сумки и украшения. Выселила эту Машу необходимость содержать сейчас семью и понимание того, что мне важнее задонатить на ВСУ или купить шторы в центр "Незламна", чем новую сумку Dior,

– призналась телеведущая.

В то же время, она убеждена, что, вероятно, после окончания войны все это измениться.

"Это не хвастовство, потому что я очень хочу новую сумку и новые каблуки, и новые украшения. Но это все будет, когда я смогу вернуть себе доходы, которые были раньше, и только тогда, когда фонд "Маша" укрепится постоянными донорами. И конечно, только после войны", – сказала Мария.

К тому же знаменательность отметила: "Я не имею права жаловаться вообще - мне присылают много крутой одежды! Это реально спасает мою "Машу-шмотницу"".



Маша Ефросинина содержит семью / Скриншот с инстаграмм-сторис

Телеведущая верит, что все эти изменения не напрасны. Ведь испытания показали настоящие ценности, которые впоследствии приведут к лучшей жизни.

"Мы все изменились за полтора года так, как люди не меняются за всю жизнь. Поэтому жизнь не будет, как раньше, и через нас тоже. Теперь мы знаем о себе самое важное мы можем выстоять в страшные времена. У нас накоплена агрессия на врага, аномальная усталость и жажда выдохнуть", – подытожила Ефросинина.



Маша Ефросинина рассказала об изменениях ценностей / Скриншот с инстаграмм-сторис

Где муж и дети Маши Ефросининой

Во время полномасштабной войны Ефросинина вместе с детьми и своей мамой уехала за границу. Сначала они находились в Германии, но позже Мария решила переехать поближе к Украине и обустроила жизнь семьи в Польше.

Муж телеведущей Тимур Хромаев с началом полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ. Он ушел на фронт добровольцем и уже год официально служит в украинской армии. Тимур - командир 112 бригады. В его подразделении служит более 100 человек. Их компетенция – радиоэлектронная борьба, БПЛА и дроны. Так что военные с помощью технологий ликвидируют врага.