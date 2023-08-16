Вместе с сыном: Маша Ефросинина показала счастливое видео, как возвращается в Украину

Телеведущая Маша Ефросинина взяла отдых на несколько дней, чтобы провести время с детьми. Но на днях звезда уже вернулась в Украину вместе с сыном Сашей. Киев их встретил тревогой.

Ефросинина в инстаграмме показала видео, как едет домой поездом Варшава – Киев. Примечательно, что телеведущая счастлива от возвращения в Украину.

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Где именно была Маша – неизвестно. Раньше она писала, что ее ждет недельный отдых с детьми. Похоже, семья провела несколько дней в Польше.

Теперь звездная мама показала возвращение в Киев. В коротком ролике Маша Ефросинина вместе с сыном Сашей счастливо улыбаются, уезжая поездом домой. На видео звезда предстала без макияжа.

Домой, оно всегда – радость!,

– написала ведущая.

На кадрах Ефросинина также показала "боевой чай" в поезде "Укрзализныци".

Затем звезда рассказала, что не успела вернуться домой, как начались проблемы. В частности, в Киеве в то время была тревога. Кроме того, Мария после бессонной ночи в поезде перепутала лекарство и выпила снотворное вместо витаминов.



Маша Ефросинина вернулась в Киев / Скриншот по инстаграм-сторис

Напомним, что сын Ефросининой с ее мамой жил несколько месяцев в Варшаве, теперь звезда периодически уносит его домой. До этого Маша привозила детей в Киев в начале июля. Тогда она показывала фото с 8-летним Сашей и 19-летней Наной.

В то же время мужчина ведущей Тимур Хромаев уже больше года воюет на фронте. Ефросинина признается, что сейчас переживает сложный период, поскольку каждый день волнуется из-за жизни любимого.