Маша Ефросинина откровенно призналась, что обсуждала развод с мужем-военным

Муж украинской телеведущей Маши Ефросининой служит в рядах ВСУ. Сейчас в их отношениях часто возникают кризисы. А когда Тимур Хромаев приходит в отпуск домой, пара даже говорит о разводе.

Об этом Ефросинина рассказала во время интервью с блоггером Еленой Мандзюк. Она считает, что от разрыва сейчас их спасает то, что они уже расставались раньше, но потом снова сошлись.

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Ефросинина обсуждает развод с мужем

Как рассказала телеведущая, каждый раз, как Тимур возвращается в отпуск с фронта, между ними возникают недоразумения. Маша признается – муж приезжает "другим человеком".

Нам очень с Тимуром тяжело. Мы расстаемся каждый раз, когда он приходит в отпуск. В первые три дня мы расстаемся, потому что это приходит совсем другой человек,

– говорит Ефросинина.

Мария заметила, что от разрыва их спасает то, что раньше они уже переживали тяжелые кризисы в браке и расставались. Потому подобные моменты им сейчас легче переживать.

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Ефросинина вспомнила, что ее муж 4 месяца после начала полномасштабного вторжения "держался" и не уходил в ВСУ. Но затем Тимур Хромаев принял решение и сказал об этом жене.

Он сказал мне: "Четыре месяца держался и не уходил, я собирался с силами, потому что знал, что ты скажешь что-нибудь манипулятивное, чтобы я не уходил". Я тогда, конечно, разрыдалась. У меня не было выбора ему что-либо возразить,

– вспомнила ведущая.

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