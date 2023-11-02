Маша Ефросинина откровенно призналась, что обсуждала развод с мужем-военным
Источник:Маша Ефросинина
Муж украинской телеведущей Маши Ефросининой служит в рядах ВСУ. Сейчас в их отношениях часто возникают кризисы. А когда Тимур Хромаев приходит в отпуск домой, пара даже говорит о разводе.
Об этом Ефросинина рассказала во время интервью с блоггером Еленой Мандзюк. Она считает, что от разрыва сейчас их спасает то, что они уже расставались раньше, но потом снова сошлись.
Интересно У меня произошел выкидыш, – блоггер Елена Мандзюк впервые откровенно рассказала о разводе
Ефросинина обсуждает развод с мужем
Как рассказала телеведущая, каждый раз, как Тимур возвращается в отпуск с фронта, между ними возникают недоразумения. Маша признается – муж приезжает "другим человеком".
Нам очень с Тимуром тяжело. Мы расстаемся каждый раз, когда он приходит в отпуск. В первые три дня мы расстаемся, потому что это приходит совсем другой человек,
– говорит Ефросинина.
Мария заметила, что от разрыва их спасает то, что раньше они уже переживали тяжелые кризисы в браке и расставались. Потому подобные моменты им сейчас легче переживать.
Как Тимур рассказал Маше, что хочет идти на фронт
Ефросинина вспомнила, что ее муж 4 месяца после начала полномасштабного вторжения "держался" и не уходил в ВСУ. Но затем Тимур Хромаев принял решение и сказал об этом жене.
Он сказал мне: "Четыре месяца держался и не уходил, я собирался с силами, потому что знал, что ты скажешь что-нибудь манипулятивное, чтобы я не уходил". Я тогда, конечно, разрыдалась. У меня не было выбора ему что-либо возразить,
– вспомнила ведущая.
Смотрите интервью Маше Ефросининой с Еленой Мандзюк: видео
История любви Маши Ефросининой и Тимура Хромаева
- Влюбленные познакомились в Ялте. Тогда она прогуливалась по городу и увидела Тимура, восхищенно смотревшего на нее. После знакомства Хромаев потерял телефон Маши, поэтому она позвонила первой и пригласила его на свидание.
- В 2003 году пара вышла замуж. Новоиспеченные супруги стремились стать родителями, и вскоре звезда забеременела дочерью Наной.
- В истории любви пара не обошлась без труда. В 2013 году они решили пожить отдельно. Впрочем, год спустя Маша и Тимур поняли, что не могут быть друг без друга и помирились. В 2014 году на свет появился их сын Александр.
- Сейчас Хромаев находится на фронте, поэтому, по словам Маши, их отношения проходят очередное испытание. На днях Ефросинина призналась, что мужчина очень изменился после того, как отправился на фронт. Теперь Тимур стал называть ее любимой.