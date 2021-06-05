Самый страшный день в жизни, – Маша Ефросинина рассказала, как чуть не потеряла дочь

Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась болезненными воспоминаниями. Звезда вспомнила, как ее дочь Нана едва не погибла в горах.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина общалась с актрисой Натальей Денисенко в рамках своего проекта "Экзамен". Звезда рассказала о страшном инциденте, который произошел с ее дочерью.

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Маша Ефросинина рассказала о страшном дне в ее жизни

Знаменитость поделилась, что когда дочери Нане было 5 лет, супруги отправились на отдых в Австрию. Тогда кроха едва не погибла.

Однажды моя дочь, ей было пять лет, и она травмировалась на лыжах. Она лежала и у нее по шлему стекала кровь с головы. Она не двигалась, и я думала, что это все. Но, слава Богу, ее спасли. Это было в Австрии,

– призналась Маша Ефросинина.

Телеведущая добавила, что девочку спас шлем. Однако Нана сильно пострадала – травмировала все конечности, хоть позвоночник остался невредим.

Мы несколько месяцев провели в клинике. Тогда я сожгла одежду, в которой была Нана. Наночке уже 17. Это, наверное, самый страшный день в моей жизни. Я не могу об этом забыть. Иногда я смотрю на ее шрамы на ножках, и говорю ей, что это самые красивые шрамы. После того случая я ни разу не была в горах,

– рассказала Ефросинина.

"Экзамен" с Натальей Денисенко: смотрите видео онлайн

Ранее звезда рассказывала, как ее дочери Нане живется в Канаде. Девушка поступила в колледж и заканчивает 11 и 12 классы за границей. Из роскошного загородного поместья она переехала в общежитие.