Маша Ефросинина поздравила сына с днем рождения: новые фото и неординарный подарок

В среду, 25 августа, сыну Маши Ефросининой исполняется 7 лет. Младшего отпрыска популярная ведущая поздравила публично. Она тронула сеть чувственным пожеланием и фото из архивов, которые показала впервые.

В отличие от старшей дочери Маши Ефросининой Наны, Александр не избегает камер и радушно предстает на публике со звездной мамой. Их совместные фотографии часто появляются в профиле ведущей, однако в день рождения она посвятила сыну особое сообщение.

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Знаменитость опубликовала новое фото, на котором задумчивый Александр позировал сам. Этот кадр как нельзя лучше демонстрирует внутренний мир мальчика, ведь по словам Ефросининой, он отзывчивый и добрый.

Мальчик наш дорогой, ты самый лучший! Пусть чуткость, тонкость и необъятная доброта будут путеводными звездами твоей жизни, а не испытанием! С днем рождения, мой Александр,

– написала Маша Ефросинина.

Ведущая добавила, что 7-летний Александр – "самый нежный и внимательный сын", "верный брат и друг", "лучший партнер по танцам" и позитивный мальчик, который "замечает радость в мелочах".

Как Маша Ефросинина празднует день рождения сына

В день рождения сына Маша Ефросинина отложила работу и проводит время с ним. Всей семьей они отправились на ферму под Киевом, ведь Александр, который раньше мечтал надеть полицейскую форму, хочет стать фермером.

"Полицейский наш попросил подарить ему на день рождения настоящих курицу и петуха. Сказал, что продолжает быть полицейским, но готов расширить свои обязанности в этой жизни и стать фермером-полицейским. Мы находимся на огромной ферме – щупаем, так сказать, наше призвание", – рассказала Ефросинина в инстаграм-сторис.

Новые фото Маши Ефросининой с сыном



Сын Маши Ефросининой Александр / Фото из инстаграма ведущей



Маша Ефросинина с сыном и племянниками / Фото из инстаграма ведущей



Маша Ефросинина с сыном в Турции / Фото из инстаграма ведущей



Сын Маши Ефросининой с собачкой / Фото из инстаграма ведущей

Как сына Маши Ефросининой поздравляют ее звездные друзья: