Не Зеленского: кого поздравила с днем рождения Маша Ефросинина: "Ей не нравится эта цифра"

Телеведущая Маша Ефросинина 25 января отмечает особый день вместе с родным человеком – женщина поздравила с 65-летием свою маму Людмилу. Она признается, что имениннице не нравится дата, которую она празднует.

И хотя сегодня все украинцы поздравляют с днем рождения лидера своей страны – Владимира Зеленского, Маша так и написала, что слова поздравлений сейчас еще посвящает маме.

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Вся лента сегодня в одном имениннике! И он того стоит! Но я проснулась рано утром, чтобы найти розы цвета Бургунди ради этой женщины! Моей маме сегодня 65 лет. Она говорит, что ей совсем не нравится эта цифра… А я подвожу ее к зеркалу и прошу посмотреть на себя… Она улыбается кокетливо. Да, она знает, что прекрасна, что в ее жизни есть любовь. Что мы всегда будем оберегать эту улыбку,

– говорит Ефросинина.

Телеведущая рассказала, что уехала из Крыма в самостоятельную жизнь, когда ей было 16 лет. Но через 25 лет она снова живет с мамой, пока в стране идет полномасштабная война и ей нужна помощь с детьми.

"Она забрала на себя кучу хлопот по Саше и дала мне возможность в дальнейшем посвящать себя важным делам. Она сохраняет мое сердце в покое за моего ребенка, а я имею возможность помогать другим мамам вернуть покой в их сердца. Сегодня наша Людочка – мой тыл! И я бесконечно благодарна ей за это! С днем рождения, наша невероятная душа!" – искренне добавила звездная дочь.



Маша Ефросинина с мамой Людмилой / Фото из инстаграмма ведущей

Напомним, что Маша родилась в крымском Керче в семье Людмилы и Александра Ефросининых, у нее также есть младшая сестра Елизавета. Отец девушек был инженером-строителем и умер в 2000 году. С праздником свою маму также решила поздравить младшая сестра Маши, которая вроде бы до сих пор находится в Москве несмотря на войну в Украине. Бывшая невестка экспрезидента Виктора Ющенко опубликовала несколько инстаграмм-сторис, на которых также видна сестра Мария:

Елизавета Ющенко поздравила маму с 65-летием / Фото с инстаграм-сторис