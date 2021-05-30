Маша Ефросинина похвасталась фигурой на пляже в Мексике: редкие фото ведущей в бикини

Украинская телеведущая Маша Ефросинина вместе с мужем Тимуром Хромаевым отправилась в долгожданный отпуск. Супруги отдыхают в Мексике. Знаменитость решилась показать свою фигуру в купальнике, позируя на роскошном пляже.

Маша Ефросинина очень ждала, когда уже откроют границы и можно будет посетить Мексику. И эта мечта осуществилась. Теперь на личной странице в инстаграме звезда распространяет колоритные кадры.

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Фото Маши Ефросининой в купальнике

Ведущая наконец решилась на фотографии в бикини. Она сделала несколько эффектных снимков на фоне заката. Маша позировала на невероятно красивом пляже. Она надела черный сплошной купальник с красивыми рукавами. Наряд акцентировал на пышном бюсте звезды и ее длинных ножках.

Среди аксессуаров пляжный look Ефросининой дополнили ожерелье и соломенная шляпа. Волосы ведущая уложила ровно, а на лицо не наносила косметику.

"Сумеречное спокойное море способно снять все тревоги и дурные мысли, Манечка!", – всегда говорил мой папа. И ведь был прав! Ради таких пляжей стоит преодолевать тысячи километров,

– написала Маша под фото.



Маша Ефросинина в Мексике в купальнике / Фото из инстаграма Маши Ефросининой



Маша Ефросинина в Мексике в купальнике / Фото из инстаграма Маши Ефросининой