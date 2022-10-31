"Какие они нах*р люди": Ефросинина ответила, нормально ли радоваться из-за потерь оккупантов

Украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась мнениями относительно того, нормально ли радоваться из-за потерь оккупантов. Она призналась, что чувствует, когда видит новости об уничтожении русских солдат.

На днях ВСУ сообщили, что уничтожили уже более 70 тысяч российских оккупантов. Украинская телеведущая Маша Ефросинина высказалась по этому поводу.

К слову Ефросинина и Бедняков потролили Бузову, которая притолкалась в Донецк с коробками и камерами.

Маша Ефросинина о радости из-за убитых оккупантов

Телеведущая поделилась, что как и многие украинцы, чувствует подъем, когда видит новости о потерях захватчиков. Это она считает обычным явлением.

Каждый раз, когда я читаю в новостях о том, что уничтожены многие русские солдаты, я чувствую волну счастья, радостей. Нормально ли это? Адекватный ли я человек? Таких вопросов много на всех ресурсах. Вы знаете, я чувствую то же самое. Но считаю себя абсолютно нормальным человеком,

– поделилась звезда.

Ефросинина не понимает, как можно по-другому относиться к людям, которые незаконно ворвались на украинские земли и убивают наших детей. Она добавила, что их даже трудно считать людьми.

"Уничтожение каждого оккупанта – сохранение украинских жизней. Да, я считаю, что нездорово радоваться смерти человека, но с тех пор тех, кто убил более четырехсот украинских детей, изнасиловали тысячи женщин, ограбили и разрушили наши дома, убили мужчин, сыновей, собратьев, мы должны считать людьми?".

Маша Ефросинина о смертях оккупантов: видео

В сети подписчики телезвезды в большинстве своем поддержали ее. Они делятся своими мыслями по этому поводу в комментариях:

"Ясно, что это нормально. Должны возникать другие вопросы: а они ведут себя как люди? Может, они не люди вообще?";

"Все верно, людьми они были пока не перешагнули нашу границу. Теперь они оккупанты. Оккупантам смерть. Или они, или мы. Я выбираю нас! Все очень просто";

"Очень точно сказано";

"Эмпатию испытывает человек к человеку. Но какие они нах*р люди";

"Хочу, чтобы земля разошлась, и Россия туда провалилась, вместе со всеми, без исключения! Просто исчезли с лица земли".

Но есть и другие мнения украинцев. Они считают, что не стоит радоваться потерям оккупантов, поскольку за это украинские воины платят соответствующую цену.