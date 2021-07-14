Маша Ефросинина отдыхала с сестрой: фото в купальниках

Популярная телеведущая Маша Ефросинина отдыхала в Турции не только с сыном, но и с сестрой Елизаветой и мамой. В последний день отпуска сестры решили сделать несколько кадров в ярких купальниках.

Телеведущая организовала семейный отдых на берегу моря. Она сполна насладилась временем, которое провела с родными. Ефросинина не забыла и о подписчиках, которые с нетерпением ждали публикации из путешествия.

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Редкие фото Маши Ефросининой с сестрой

В последний день отдыха сестры решили сделать несколько совместных снимков. На личной странице в инстаграме ведущая опубликовала фотографии, где она и Елизавета обнимаются и прыгают. На лицах сестер сияют улыбки. Они счастливы, что смогли побыть вместе.

Внимание пользователей сети привлекли и образы женщин, ведь они позировали в купальниках: Маша – в розовом, а Елизавета – в оранжевом. Известные сестры не только насладились солнечными днями, полакомились вкусной едой, но и похвастались обольстительными фигурами.

Честно, мы целую неделю пытались сделать красивые фото. Я считаю, получилось. Love you, sis,

– написала Маша под фото.



Маша Ефросинина с сестрой на отдыхе / Фото из инстаграма Маши Ефросининой



Маша Ефросинина с сестрой на отдыхе / Фото из инстаграма Маши Ефросининой



Маша Ефросинина с сестрой на отдыхе / Фото из инстаграма Маши Ефросининой