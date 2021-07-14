Маша Єфросиніна відпочивала з сестрою: фото в купальниках

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна відпочивала в Туреччині не лише з сином, а й з сестрою Єлизаветою та мамою. В останній день відпустки сестри вирішили зробити декілька кадрів в яскравих купальниках.

Телеведуча організувала сімейний відпочинок на березі моря. Вона сповна насолодилася часом, який провела з рідними. Єфросиніна не забула й про підписників, які нетерпляче чекали на публікації з мандрівки.

Дивіться також Настя Каменських прикрила оголені груди руками: провокативне фото в трусиках

Рідкісні фото Маші Єфросиніної з сестрою

В останній день відпочинку сестри вирішили зробити декілька спільних знімків. На особистій сторінці в інстаграмі ведуча поширила фотографії, де вона та Єлизавета обнімаються та стрибають. На обличчях сестер сяють усмішки. Вони щасливі, що змогли побути разом.

Увагу користувачів мережі привернули й образи жінок, адже вони позували в купальниках: Маша – в рожевому, а Єлизавета – в помаранчевому. Відомі сестри не лише насолодилися сонячними днями, поласували смачною їжею, але й похизувалися звабливими фігурами.

Чесно, ми цілий тиждень намагалися зробити красиві фото. Я вважаю, вийшло. Love you, sis,

– написала Маша під фото.



Маша Єфросиніна з сестрою на відпочинку / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної



Маша Єфросиніна з сестрою на відпочинку / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної



Маша Єфросиніна з сестрою на відпочинку / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної