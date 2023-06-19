Маша Ефросинина поразила образом в цветочном платье за 50 тысяч гривен: нежное видео

Если в начале войны Маша Ефросинина ходила в спортивном костюме, то сейчас позволяет себе яркие женственные образы. Она примеряла нежное фиолетовое платье от украинского бренда.

Маша Ефросинина появилась в наряде от украинского бренда J'amemme, который шьет одежду "от кутюр". На ней романтическое платье из коллекции весна-лето 2023 за 1250 евро – более 50 тысяч гривен.

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Маша Ефросинина в цветочном платье за 50 тысяч гривен

На Ефросининой роскошное мини-платье из шелкового атласа и трехмерной цветочной аппликацией с огромными полупрозрачными лепестками. Под него ведущая подобрала массивные босоножки цвета металлик и футуристический клатч. С распущенными волосами и нежным макияжем она позировала на балконе на фоне солнечного Киева.

Цветочное настроение,

– романтически подписала Маша Ефросинина.

Этим эффектным образом ведущая покорила звездных друзей – Алана Бадоева, Юлию Санину, Дашу Квиткову, Рамину, Надю Дорофееву, Александру Зарицкую из KAZKA и других, которые восхитились в комментариях под видео.

Заметим, если сейчас Маша Ефросинина стройна и довольна собой, то в 21 год кодировалась от лишнего веса. На первом курсе университета ее единственным другом была еда, в частности жареная картошка. Тогда она перепробовала все диеты и методы, чтобы похудеть.