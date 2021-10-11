Маша Ефросинина очаровала ярким образом на "Танцах со звездами": фото в желтом платье

Маша Ефросинина была ведущей звездного балкона на шестом прямом эфире "Танцев со звездами". Знаменитость похвасталась стройной фигурой в обтягивающем вечернем платье желтого цвета.

Главное танцевальное шоу страны пересекло экватор. Участники демонстрируют свои хореографические умения на паркете, а после выступления успокаивают волнение вместе с ведущими звездного балкона. На этой неделе приглашенной ведущей стала Маша Ефросинина. Она уже второй раз в этом сезоне поддерживает конкурсантов.

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Яркий look Маши Ефросининой

Звезда предстала перед камерами в роскошном наряде. Маша позировала на балконе в вечернем платье яркого желтого цвета. Наряд подчеркнул стройную фигуру Ефросининой. Также оно обнажило плечи и было с глубоким вырезом на ноге, что добавляло аутфиту кокетливости.

Такой look ведущая соединила с золотистыми босоножками на высоком каблуке. Стилисты поработали и над прической и макияжем Маши. Ее волосы уложили ровно, а глаза выделили с помощью темных теней. Довершили ауфит длинные блестящие серьги.



Маша Ефросинина на "Танцах со звездами" / Скриншот инстаграм-сторис ведущей

Напомним, Маша Ефросинина была ведущей звездного балкона еще в 3 выпуске. Тогда она надела темно-фиолетовое платье длины макси с длинными рукавами. Такой наряд также был очень изящным и благодаря пайеткам эффектно смотрелся под светом софитов.