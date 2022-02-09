Маша Ефросинина с мужем снялась в рекламе: романтическое видео

Телеведущая Маша Ефросинина представит новую коллекцию домашней одежды Mashsh. Поскольку она посвящена Дню святого Валентина, звезда снялась в рекламе вместе с любимым.

Маша Ефросинина создала свой бренд домашней одежды, чтобы мотивировать женщин быть привлекательными не только во время выходов на улицу, но и дома. Это поможет чувствовать себя уверенно и всегда с любовью к себе.

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Новая коллекция одежды от Маши Ефросининой

Маша Ефросинина приготовила новую коллекцию Mashsh Valentine, вещи из которой каждый желающий сможет приобрести с 10 февраля. Традиционно ведущая самостоятельно снялась в рекламе собственного бренда.

Поскольку новая коллекция будет праздничной, Маша привлекла к рекламной съемке своего любимого Тимура. Она вместе с мужем искренне улыбались, обнимались и танцевали на камеру. На съемке звезда продемонстрировала пижаму из новой коллекции. Она красного цвета и состоит из рубашки и брюк. Этот наряд отлично подойдет не только для сна, но и для того, чтобы комфортно и соблазнительно чувствовать себя дома. Волосы для съемки Ефросинина уложили прямо, а на лице сделала безупречный насыщенный макияж.

Маша Ефросинина снялась в рекламе с мужем: смотрите видео онлайн

В комментариях поклонники ведущей засыпали ее и мужа комплиментами.