Марк Цукерберг в третий раз стал отцом: первые фото и пол ребенка
Источник:Марк Цукерберг
Основатель Meta Platforms Марк Цукерберг и его супруга Присцила Чан стали родителями в третий раз. Бизнесмен обнародовал первые фото и объявил пол ребенка.
Бизнесмен Марк Цукерберг поделился счастливой новостью со сторонниками. Он и его жена Присцилла в третий раз стали родителями.
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Марк Цукерберг стал отцом в третий раз
Основатель Meta Platforms объявил, что 24 марта у него и его жены Присциллы Чан родилась девочка. Он также признался, какое имя носит его новорожденная дочь.
Добро пожаловать в мир, Аврелия Чан Цукерберг! Ты – маленькое благословение,
– написал Марк Цукерберг.
Марк Цукерберг с дочерью / Фото из фейсбука Марка Цукерберга
Марк обнародовал первые счастливые фото, как супруги проводят время с дочерью. В комментариях поклонники, друзья и коллеги поздравляют пару с пополнением в семье.
Присцилла Чан с дочерью / Фото из фейсбука Цукерберга
Что известно о браке Цукерберга
- Марк Цукерберг и американка китайского происхождения Присцилла Чан познакомились в 2003 году на вечеринке во время учебы в Гарварде. В 2012 году они поженились.
- В 2015 году Марк и Присцилла впервые стали родителями: у них родилась дочь Максима. Тогда в честь ее рождения они пообещали постепенно отдать 99% своих акций Facebook, чтобы сделать мир лучше. В то время эту сумму оценивали в 45 миллиардов долларов.
- Через два года семья пополнилась вторым ребенком – на свет появилась дочь Августа. В сентябре 2022 года звездная пара объявила, что ожидает третьего ребенка.