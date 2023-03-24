Марк Цукерберг в третий раз стал отцом: первые фото и пол ребенка

Основатель Meta Platforms Марк Цукерберг и его супруга Присцила Чан стали родителями в третий раз. Бизнесмен обнародовал первые фото и объявил пол ребенка.

Бизнесмен Марк Цукерберг поделился счастливой новостью со сторонниками. Он и его жена Присцилла в третий раз стали родителями.

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Марк Цукерберг стал отцом в третий раз

Основатель Meta Platforms объявил, что 24 марта у него и его жены Присциллы Чан родилась девочка. Он также признался, какое имя носит его новорожденная дочь.

Добро пожаловать в мир, Аврелия Чан Цукерберг! Ты – маленькое благословение,

– написал Марк Цукерберг.



Марк Цукерберг с дочерью / Фото из фейсбука Марка Цукерберга

Марк обнародовал первые счастливые фото, как супруги проводят время с дочерью. В комментариях поклонники, друзья и коллеги поздравляют пару с пополнением в семье.



Присцилла Чан с дочерью / Фото из фейсбука Цукерберга

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