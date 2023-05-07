Мария Бурмака посвятила щемящую песню о любви паре защитников, поженившихся на "Азовстали"

Певица Мария Бурмака презентовала песню о любви пары, которая вышла замуж на "Азовстали". Речь идет о Валерии Каприленко и воине Андрее Субботине.

Защитница Мариуполя Валерия "Нава" Субботина вышла замуж за Андрея "Бороду" 5 мая, а спустя 2 дня воин погиб, защищая Украину. Певица Мария Бурмака спела песню об их любви.

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Бурмака посвятила песню паре из "Азовстали"

Леся Шиденко и Григорий Попович написали песню "Кохання сталь", в то время как Мария Бурмака стала исполнительницей этой композиции.

Это невероятно щемящая история. Мне было непросто адаптировать под себя мелодию и текст, я пропустила через себя историю, фактически стала соавтором. А память об Андрее останется в веках. Память о герое. 5 мая – годовщина свадьбы Андрея и Валерии. Именно поэтому премьера песни и видео запланирована в этот день,

– поделилась Мария Бурмака.

"7 мая 2022 года Андрея не стало. Всего три дня счастья было отмерено этим светлым людям, нашим украинским героям. Их подвиг всегда останется в наших сердцах".

Мария Бурмака – "Кохання сталь": смотрите видео онлайн

Отметим, 10 апреля спикер полка "Азов", защитница Азовстали и Мариуполя Валерия "Нава" Карпиленко (Субботина) вернулась в Украину во время обмена пленными.

Неделю назад, 30 апреля, Валерия поздравила погибшего мужчину с Днем пограничника. Она вспомнила, как Андрей "Борода" остался защищать Мариуполь с несколькими собратьями. Но не хотел идти в больницу, когда получил ранение – сразу вернулся на позиции.