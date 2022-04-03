Маричка Падалко показала, какой сюрприз преподнес ее муж после освобождения Ирпеня: видео

Телеведущая Маричка Падалко, как и тысячи украинских женщин, беспокоится о своем муже – нардепе Егоре Соболеве. С начала вторжения России он оборонял Украину и участвовал в освобождении Киевской области. В первый раз за все время он встретился со своими детьми.

Ранее Маричка Падалко рассказывала, что Егор еще с лета 2021 готовился к возможному наступлению России. Поэтому в конце февраля обезопасил своих родных, а сам отправился воевать. Мужчина участвовал в освобождении киевского региона, а также несколько дней не был на связи из-за освобождения Ирпеня.

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Через несколько недель долгой разлуки он наконец-то встретился с женой Маричкой, которая сейчас во Львове, а в видеоролике можно увидеть, как дети со слезами на глазах встретили отца. Они не знали, что Егор приедет к ним, поэтому такой сюрприз был лучшим за весь месяц войны для них.

"Мы по тебе скучали", – сказали дети, на что Егор ответил: "Я же говорил, что я вернусь, и мы увидимся".

Первый короткий отгул после Ирпеня... и бесперебойная работа "Укрзалізниці" творят чудеса...

– написала Маричка в инстаграмме.

Отметим, что у супругов есть трое детей: сын Михаил, дочери Мария и Екатерина.

Реакция сети

Щемящее видео невозможно смотреть без слез, что подтвердили и украинские интернет-юзеры, в частности, Соломия Витвицкая и Марина Узелкова: