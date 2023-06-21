Дети Марички Падалко впервые за 8 месяцев встретились с отцом, который в ВСУ: чувственное видео
Источник:Маричка Падалко
Украинская журналистка Маричка Падалко в социальных сетях поделилась видео, на котором ее дочери Мария и Екатерина встретились с отцом после 8 месяцев разлуки.
Для девушек было неожиданностью увидеть папу, поскольку они не знали, что он на несколько дней вернулся в Киев. В столицу защитник приехал, чтобы выполнить одну из задач руководства.
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Как прошла встреча детей Марички Падалко с отцом
Мария и Екатерина возвращались домой, где на вокзале их должны были встретить мама и брат. Впрочем, неожиданно, в толпе девушки увидели своего отца Егора Соболева, который с первых дней великой войны служит в ВСУ. Как сообщила Маричка Падалко, ее муж в рабочих вопросах приехал в Киев на два дня.
Девушки 8 месяцев не видели отца. Они знали, что на вокзале в Киеве мы встретим их с Михой, но даже не догадывались, что Егора вчера вызвали в Киев буквально на два дня забрать дроны.
– объяснила телеведущая.
Отметим, что Егор Соболев участвовал в боях за Ирпень еще в начале полномасштабного вторжения. В апреле 2022 года он преподнес семье сюрприз, приехав домой. С тех пор защитник почти не появлялся на публике и не рассказывал о службе. Пока неизвестно, на каком направлении он защищает Украину сейчас.
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