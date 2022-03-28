Марафон Save Ukraine: Нино Катамадзе, Bastille, Стинг и другие звезды спели для Украины
Днем ранее, 27 марта, в Польше состоялся большой благотворительный телемарафон Save Ukraine, где ведущими стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко, а также коллеги из Польши. В двухчасовом видео Украине поддержали десятки звезд.
Благотворительный телемарафон-концерт Save Ukraine – #StopWar проходил на базе польского телеканала TVP. Во время выступлений звезд и их обращений все желающие могли послать свои средства для поддержки Украины, ведь концерт транслировали на телеканалах многих стран мира: в Эстонии, Литве, Чехии, Грузии, Албании, Черногории, Словении, Латвии, Хорватии, Словакии, Австрии, Канаде, на Кипре.
К слову Imagine Dragons, Монатик, Руслана: благотворительный телемарафон Save Ukraine – онлайн-трансляция
В телемарафоне зрители могли видеть как украинские звезды, так и зарубежные. Среди последних свою поддержку и композиции посвятили:
- польская группа Taraka;
- певец Стинг;
- группа Bastille из Великобритании;
- группа Imagine Dragons из США;
- группа Brainstorm из Латвии;
- Сальвадор Собрал из Португалии;
- Шведский национальный театр;
- группа LT United из Литвы;
- Нино Катамадзе из Грузии;
- Stefan Stec из Словакии;
- Владо Креслин из Словении;
- Томаш Клюсь из Чехии.
Вот несколько цитат, которые говорили иностранные музыканты об Украине:
Мы из Великобритании. Мы поддерживаем всех в Украине. Мы вместе с миром. С большим напряжением следим, что там происходит. Мы видим все ужасы. Мы просим вас внести вклад, собирать средства в пользу Украины, поощряйте своих друзей и родных делать это. Украина борется за свободу против тирании,
– сказали музыканты Bastille.
"Мы хотим записать сообщения для украинцев. Мы вас любим, мы думаем о вас. Некоторые из наших любимых выступлений за всю карьеру были именно в Украине. Мы на вашей стороне, поддерживаем вас, надеемся, что приедем в Украину и лично выступим перед украинцами", – группа Imagine Dragons.
Наша группа приветствует украинский народ, и мы молимся о том, чтобы война как можно быстрее закончилась. Мы также хотим поблагодарить украинского поэта Сергея Локшыну за стихи к нашему произведению "Моя пісня". Мы также хотим призывать собирать средства, делать взносы, чтобы поддержать мужественный украинский народ. Мы вместе с Украиной,
– музыканты из группы Brainstorm.
"Для меня Украина очень важна. В 2017 году я участвовал в Евровидении. Этот конкурс изменил мою жизнь. С тех пор я уже гастролировал в Украине. Это прекрасное время, я его вспоминаю с большим теплом. Там счастливые, дружеские, свободные люди. Мы молимся, что бы все ужасы прекратились", – Сальвадор Собрал.
Благотворительный телемарафон Save Ukraine – #StopWar: видео онлайн