Марафон Save Ukraine: Нино Катамадзе, Bastille, Стинг и другие звезды спели для Украины

Днем ранее, 27 марта, в Польше состоялся большой благотворительный телемарафон Save Ukraine, где ведущими стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко, а также коллеги из Польши. В двухчасовом видео Украине поддержали десятки звезд.

Благотворительный телемарафон-концерт Save Ukraine – #StopWar проходил на базе польского телеканала TVP. Во время выступлений звезд и их обращений все желающие могли послать свои средства для поддержки Украины, ведь концерт транслировали на телеканалах многих стран мира: в Эстонии, Литве, Чехии, Грузии, Албании, Черногории, Словении, Латвии, Хорватии, Словакии, Австрии, Канаде, на Кипре.

К слову Imagine Dragons, Монатик, Руслана: благотворительный телемарафон Save Ukraine – онлайн-трансляция

В телемарафоне зрители могли видеть как украинские звезды, так и зарубежные. Среди последних свою поддержку и композиции посвятили:

польская группа Taraka;

певец Стинг;

группа Bastille из Великобритании;

группа Imagine Dragons из США;

группа Brainstorm из Латвии;

Сальвадор Собрал из Португалии;

Шведский национальный театр;

группа LT United из Литвы;

Нино Катамадзе из Грузии;

Stefan Stec из Словакии;

Владо Креслин из Словении;

Томаш Клюсь из Чехии.

Вот несколько цитат, которые говорили иностранные музыканты об Украине:

Мы из Великобритании. Мы поддерживаем всех в Украине. Мы вместе с миром. С большим напряжением следим, что там происходит. Мы видим все ужасы. Мы просим вас внести вклад, собирать средства в пользу Украины, поощряйте своих друзей и родных делать это. Украина борется за свободу против тирании,

– сказали музыканты Bastille.

"Мы хотим записать сообщения для украинцев. Мы вас любим, мы думаем о вас. Некоторые из наших любимых выступлений за всю карьеру были именно в Украине. Мы на вашей стороне, поддерживаем вас, надеемся, что приедем в Украину и лично выступим перед украинцами", – группа Imagine Dragons.

Наша группа приветствует украинский народ, и мы молимся о том, чтобы война как можно быстрее закончилась. Мы также хотим поблагодарить украинского поэта Сергея Локшыну за стихи к нашему произведению "Моя пісня". Мы также хотим призывать собирать средства, делать взносы, чтобы поддержать мужественный украинский народ. Мы вместе с Украиной,

– музыканты из группы Brainstorm.

"Для меня Украина очень важна. В 2017 году я участвовал в Евровидении. Этот конкурс изменил мою жизнь. С тех пор я уже гастролировал в Украине. Это прекрасное время, я его вспоминаю с большим теплом. Там счастливые, дружеские, свободные люди. Мы молимся, что бы все ужасы прекратились", – Сальвадор Собрал.

Благотворительный телемарафон Save Ukraine – #StopWar: видео онлайн