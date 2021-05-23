Победитель Евровидения-2021: биография группы Måneskin

Победителем песенного конкурса Евровидение-2021 стали участники Италии. По результатам голосования жюри и телезрителей они получили 524 балла. Что известно о звездный группа – читайте дальше.

Песенный конкурс Евровидение-2021 прогремел на весь мир своими невероятными выступлениями, способными и талантливыми участниками и незабываемой атмосферой. Однако, все хорошее имеет свойство заканчиваться. Так, 22 мая состоялся финал грандиозного музыкального шоу, кубок которого получили конкурсанты из Италии – группа Måneskin.

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Что известно про Måneskin – победителе Евровидения-2021?

Итальянская группа Måneskin, которая завоевала победное золото на Евровидении-2021, стала знаменитой в 2017 году. Исполнители решили попробовать себя на итальянском X Factor, где заняли 2 место. В списке достижений группы также победа на известном музыкальном фестивале Sanremo-2021, после которого они отправились на Евровидение.

На сцене финала рокеры исполнили свою "платиновую" песню Zitti e buoni, что означает "сидите тихо и будьте послушными".



Италия победила на Евровидении-2021

Måneskin выступает в специфической смеси жанров рэп-рока, фанк-рока, глэм-рока и стоунер-рока. В состав группы входят 4 участников, которые были знакомы еще со школы, тогда и приняли решение создать музыкальный коллектив. Это главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торки.

Måneskin на Евровидении-2021: смотреть выступление онлайн

Название группы имеет интересную историю, а придумала его Виктория Де Анжелис по просьбе других участников. Басистка наполовину датчанка, поэтому ребята попросили ее выбрать несколько слов из ее языка, чтобы придумать название группы. Так и появился Måneskin, что в переводе с датского означает "лунный свет".

24 ноября 2017 года при поддержке Sony Music Måneskin выпустили дебютный сингл Chosen, который набрал огромную популярность и занимал 2 место в итальянском чарте. Песня вошла в мини-альбом с аналогичным названием, который группа презентовала в середине декабря 2017 года.

Как прошло Евровидение-2021

Грандиозный финал Евровидения-2021, отгремевший 22 мая, оставил зрителям лишь самые приятные впечатления. На сцене Нидерландов достойно выступили все 26 стран. Напомним вам, что из первого полуфинала в финал прошли: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и наша Украина.

Второй полуфинал не стал разочарованием, ведь здесь ярко выступили и прошли дальше такие страны: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Кроме этих исполнителей, у некоторых конкурсантов были привилегии, ведь они сразу попали в ряды финалистов – это страны, основавшие Евровидение: Испания, Италия, Великобритания, Германия и Франция. В их список также включили Нидерланды, которые проводили шоу, и согласно правилам тоже автоматически перешли в финал.