MamaRika вспомнила, как у ее свекрови в Одессе зашатался дом: "Взрыв был такой мощный"

MamaRika уже вернулась в арендуемый дом под Гостомелем, в то время как родители ее мужа Сергея до сих пор живут в Одессе. В начале мая, когда был "прилет" в торговый центр, их дом шатался от взрыва.

Вечером 9 мая российские оккупанты выпустили по Одессе семь ракет советского образца и попали в торговый центр. Взрыв был настолько мощный, что затрясся дом свекрови и свекра MamaRika.

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MamaRika о родителях мужа в Одессе

Когда бабахнул торговый центр, это пять минут пешком в дом родителей Сергея. Это было настолько близко, взрыв был мощный, что аж шатался дом. В этот вечер мы были напуганы… У них связь пропала, мы не могли дозвониться. Это было просто ужасно,

– вспомнила MamaRika.

"Но, слава Богу, все окей, они были дома, прятались, и все живы-здоровы", – с облегчением добавила артистка.

MamaRika с семьей и мужем (свекор и свекровь – крайние дела) / Фото с инстаграммы певицы

Она заметила, что в начале войны Одесса казалась ей вполне безопасным городом. Именно туда MamaRika скрылась из-под Гостомеля с полугодовалым сыном на руках. К сожалению, за три месяца ситуация кардинально поменялась.

"Мы постоянно за них переживаем. Когда мы только приехали в конце февраля, через три дня после начала этого ужаса, Одесса была одним из самых безопасных мест. Сейчас это одно из самых беспокойных, к сожалению, городов", - подчеркнула певица.

MamaRika захейтила одесситку Регину Тодоренко

На фоне этого MamaRika призналась, что не понимает отсиживающуюся на России гастролершу Регины Тодоренко, пока ее родители скрываются от вражеских ракет в Одессе.

У Регины мама живет в поселке Котовского, это очень близко к дому родителей Сергея, это буквально соседнее село. И когда этот торговый центр взорвали, я могу представить, какой стресс пережила мама и переживает там каждый день. Ее семья сейчас в этом состоит, и она об этом молчит. Как с этим можно спать? Как после этого на себя в зеркало смотреть?

– эмоционально выразилась MamaRika.

Однако певица считает, что Тодоренко еще воздастся за молчание. "Есть понятие кармы, и оно все возвращается. Потому что эти молчаливые голуби мира своим молчанием совершают страшное преступление… Выйти из зоны комфорта – потерять работу, средства, репутацию, которую она там заработала – это, пожалуй, страшно", – добавила артистка. .